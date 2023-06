EA SPORTS FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023 AGGIORNAMENTO DISPONIBILE

Vivi il Torneo con la nuovissima modalità Guida il tuo Paese nell'esperienza più coinvolgente di sempre di EA SPORTS FIFA Women's World Cup.

Oggi Electronics Arts festeggia l'arrivo dell'aggiornamento di FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023, disponibile da adesso per i giocatori di EA SPORTS FIFA 23 senza costi aggiuntivi. Vivi l’esperienza EA SPORTS™ FIFA Women's World Cup più coinvolgente di sempre e scegli di giocare il campionato del mondo attraverso gli occhi di una giocatrice di punta di una delle 32 nazionali qualificate nella nuovissima modalità di gioco Guida il tuo Paese, oltre alle modalità Torneo e Calcio d'inizio.







Guida il tuo Paese invita i giocatori a tracciare il proprio percorso per sollevare il trofeo della FIFA Women's World Cup 2023 calandosi nei panni di una giocatrice di una qualsiasi squadra nazionale o con un Avatar personalizzato. Sia diventando una leggenda con la giocatrice scelta sia utilizzando l'intera squadra nazionale, EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023™ permetterà di inseguire la gloria della vittoria come mai prima d'ora.

"Nel nostro aggiornamento di EA SPORTS FIFA Women's World Cup più ricco di sempre, siamo entusiasti di celebrare i notevoli risultati delle squadre che partecipano alla FIFA Women's World Cup 2023 e di creare un'autentica esperienza di gioco per i giocatori, che potranno condurre il loro Paese alla vittoria", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "Il nostro impegno verso il calcio femminile è fondamentale e non vediamo l'ora di migliorare e mantenere questa promessa per la nostra comunità EA SPORTS FC".

L'aggiornamento di EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023 vede anche il ritorno della modalità Torneo in giocatore singolo, con il supporto per la modalità multigiocatore cooperativa in locale, che invita i giocatori a scegliere una delle 32 nazioni qualificate e a procedere attraverso le fasi a gironi e a eliminazione diretta verso la finale della FIFA Women's World Cup. Nella modalità Calcio d'inizio, i fan possono sfidare gli amici in locale o l'IA della CPU selezionando due squadre che si affrontano in una partita della fase a gironi o della fase a eliminazione diretta.

Sul campo, i giocatori potranno sperimentare una autenticità di gioco senza precedenti, che rispecchia il torneo FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023™, completo delle 32 nazioni qualificate, delle personalizzazioni degli stadi, dei filmati, delle presentazioni delle partite e del commento dedicato.

Dopo aver pronosticato correttamente i vincitori degli ultimi quattro tornei della FIFA Men's World Cup, compresa la FIFA World Cup 2022, EA SPORTS ha rivelato il suo pronostico ufficiale, che vede gli Stati Uniti vincere la FIFA Women's World Cup 2023, sconfiggendo la Germania in finale. EA SPORTS ha utilizzato la modalità Torneo del gioco dotata di tecnologia HyperMotion2 e le valutazioni aggiornate della FIFA Women's World Cup 2023 per simulare tutte le 64 partite.

I fan sono invitati a dire la loro con il pronostico di EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023 su https://www.ea.com/ games/fifa/fifa-23/womens- world-cup/predictor

Qui il video trailer di presentazione dell’aggiornamento

EA SPORTS FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.

