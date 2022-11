AGGIORNAMENTO EA SPORTS FIFA WORLD CUP 2022 DISPONIBILE

I fan possono vivere l'esperienza delle modalità di gioco come FIFA World Cup: Live, Your FIFA World Cup e tutte le nuove campagne di FIFA Ultimate Team™.





Questa settimana, Electronic Arts ha celebrato l'arrivo della modalità di gioco FIFA World Cup 2022™, disponibile ora come aggiornamento senza costi aggiuntivi. I fan di FIFA 23 potranno giocare nei panni di una qualsiasi delle 32 nazioni qualificate in un'autentica riproduzione dell'intera Coppa del Mondo FIFA 2022, dalla partita inaugurale alla finale. I fan potranno giocare in diverse modalità di gioco, tra cui FIFA World Cup: Live, Your FIFA World Cup, oltre a partecipare a una serie di nuove Campagne FIFA Ultimate Team.

Dal 21 novembre al 18 dicembre, FIFA World Cup: Live, un'esperienza curata di EA SPORTS World Cup, sarà disponibile per i giocatori solo su FIFA 23. A differenza di quanto visto prima in un titolo EA SPORTS FIFA, questa nuova esperienza live sarà aggiornata durante le fasi a gironi e a eliminazione diretta del torneo, consentendo ai giocatori di seguire ogni partita con i calendari e le squadre autentiche. Inoltre, i fan potranno riscrivere la storia in diretta, cambiando il risultato di qualsiasi partita passata e reimmaginando il risultato in tempo reale.

EA SPORTS ha anche pubblicato 12 nuove copertine digitali della FIFA World Cup, con la stella di copertina di FIFA 23 Kylian Mbappé e l'icona del calcio Zinédine Zidane a caratterizzare la copertina regionale francese.

"Sono entusiasta di apparire sulla copertina dell'edizione speciale della Coppa del Mondo per FIFA 23, al fianco della leggenda francese e del calcio Zinédine Zidane", ha dichiarato Kylian Mbappé. "È una persona che ho sempre ammirato e a cui aspiravo di assomigliare, ed essere ora in copertina con lui è un vero onore".

Le copertine regionali in altre parti del mondo includono Jude Bellingham/David Beckham (Inghilterra), Christian Pulisic/Clint Dempsey (USA), Kai Havertz/Rudi Völler (Germania), Pedri/Xabi Alonso (Spagna), Joao Felix/Luis Figo (Portogallo) e altri ancora.

Le offerte esclusive per le festività aumentano l'esperienza di FIFA Ultimate Team, con nuove campagne FUT in uscita dall'11 novembre al 23 dicembre, che porteranno i giocatori più vicini all'azione che mai. Quando i giocatori saliranno a bordo dell'aereo per il torneo, EA darà il via alle emozioni, con oggetti che riceveranno aggiornamenti in base ai progressi di ogni nazione durante il viaggio. I kit originali delle squadre, gli allestimenti degli stadi, le immagini, i palloni da gioco, il commento dedicato e molto altro ancora accompagneranno i fan fino all'incoronazione finale del campione del mondo. Inoltre, i fan che giocheranno a FIFA 23 entro il 3 gennaio 2023 riceveranno due FIFA World Cup History Makers da aggiungere alla loro FIFA Ultimate Team.

Durante l'evento "World Cup Path to Glory", in programma dall'11 al 23 novembre, i fan di FUT potranno contare su 30 eroi unici della Coppa del Mondo, presentati in un guscio personalizzato a tema.

Fino al 19 novembre, i fan possono esprimere il loro voto per chi vincerà tutto con il pronostico della FIFA World Cup su EA.com. Effettuando un pronostico collegato al proprio account EA, i fan riceveranno tre Oggetti Giocatore FIFA World Cup™ a tempo limitato da aggiungere alla propria squadra in FIFA 23 Ultimate Team.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.

Altre News per: aggiornamentosportsfifaworld2022disponibile