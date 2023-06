HASBRO - INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO

INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO:

DA HASBRO LE NUOVE ACTION FIGURE PER CELEBRARE LA SAGA!

Dopo un’assenza di 15 anni, il celebre archeologo fa il suo ritorno nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Per l’occasione, Hasbro presenta la nuova linea di action figure e repliche per omaggiare uno dei personaggi più leggendari dell’intero panorama cinematografico!







Dopo aver debuttato al prestigioso festival di Cannes, Indiana Jones e il Quadrante del Destino è pronto a catapultare migliaia di grandi e piccini direttamente negli anni ’60. In quest’ultima affascinante avventura, un ormai anziano Indiana dovrà salvare il corso del tempo da un pericoloso nemico che affiora dal suo passato. Al suo fianco, ci sarà l’intrepida Helena, figlia di uno dei suoi più cari amici. Tra adrenalinici inseguimenti ed esplorazioni mozzafiato, c’è tutto per dare l’addio ad uno dei personaggi più amati del cinema, che da più di 40 anni spinge generazioni di aspiranti archeologi a perseguire le proprie passioni.



Per celebrare il lancio del nuovo film, Hasbro presenta una nuova linea di action figures e repliche di oggetti iconici che faranno sentire tutti dei veri esploratori! La Indiana Jones Adventure Series rappresenta il fiore all’occhiello della collezione, offrendo action figure premium dedicate ai personaggi più amati dell’intera saga cinematografica. Da Indiana Jones , anche in versione professore universitario, passando per i suoi fedeli alleati Sallah e Helena , fino al malvagio Arnold Toht ci sono proprio tutti! Ogni figura, alta approssimativamente 15 cm , vanta una straordinaria attenzione ai dettagli, accessori fedeli e numerosi punti di snodo, che consentono una vasta gamma di pose. E per i veri appassionati, le figure dedicate ai primi film: I predatori dell’Arca perduta, Il Tempio Maledetto e l'Ultima Crociata. Al loro interno, i pezzi per costruire la famosa Arca dell’Alleanza o il Tempio del teschio di cristallo: solo completando l'intera collezione sarà possibile recuperare i preziosi artefatti.







Un vero tesoro per collezionisti di vecchia data e un punto di partenza ideale per chi si vuole avvicinare a questo mondo, la Indiana Jones Retro Collection propone una serie di action figures che incarnano fedelmente lo stile Kenner degli anni ’80 . I personaggi raffigurati raccontano l’intero universo di Indiana Jones e le sue incredibili avventure. Alcune di queste figure sono un’anteprima assoluta , apparendo per la prima volta in questa collezione. Le action figures sono alte circa 9.5 cm , offrono numerosi punti di snodo e sono accompagnate da una varietà di accessori che arricchiscono ulteriormente le pose e i look degli amati personaggi. La Retro Collection è una preziosa collezione per chiunque voglia fare un tuffo nel passato!



In arrivo, infine, un artefatto veramente prezioso: l’amuleto dell’asta di Ra , oggetto fondamentale per individuare l’ubicazione esatta del Pozzo delle Anime, il luogo in cui è nascosta l’Arca dell’Alleanza. Questa riproduzione elettronica , altamente dettagliata , dell’iconico medaglione permetterà a chiunque di intraprendere un’avventura straordinaria e di trasformarsi in un autentico esploratore!



Altre News per: hasbroindianajonesquadrantedestino