HASBRO SCATENA IL DIVERTIMENTO A LUCCA COMICS & GAMES 2023

I nuovissimi Cluedo Conspiracy e Twister Air sono solo alcune delle straordinarie sorprese firmate Hasbro Gaming pronte a far divertire tutti gli appassionati di giochi in scatola del Padiglione Carducci e a festeggiare insieme ai giocatori il 30° anniversario di Lucca Games. Le novità non sono finite perchè si potrà giocare per la prima volta a due nuove espansioni di HeroQuest e sarà possibile partecipare a un Reveal Globale del gioco.



Per i collezionisti appassionati di supereroi e saghe stellari l’appuntamento è in Piazza Santa Maria con Hasbro Fan . I veri amanti dell'universo Marvel avranno l’opportunità di assistere sia alla creazione di un’opera d’arte realizzata da illustratori ufficiali Disney che a un render reveal sensazionale con il

Team globale Marvel Hasbro.







La voglia di giocare, divertirsi e celebrare le proprie passioni è tanta, cresce di giorno in giorno, e Lucca Comics and Games è il luogo ideale per farlo. Hasbro - dall’1 al 5 novembre - sarà tra i protagonisti del Festival con tornei , anteprime , esclusive e tantissime sorprese in ben due punti della città.



Gli appassionati di boardgames non dovranno far altro che raggiungere le ampie e magiche aree dedicate ad Avalon Hill e Hasbro Gaming nel Padiglione Carducci per immergersi negli universi che hanno colpito e segnato l’immaginario di diverse generazioni. Sarà un'esperienza davvero coinvolgente per tutti, dall’avventura nella casa del terrore con Betrayal at House on the Hill alle sfide per sconfiggere Zargon e il suo malvagio esercito con il mitico HeroQuest.





L’1, il 4 e il 5 novembre si potrà giocare insieme per la prima volta in Italia a Lucca Comics and Games alle attesissime espansioni di HeroQuest “La Profezia di Telor” e “Il Tormento della Regina degli Spiriti” . Gli appassionati più devoti avranno anche l'occasione di mettere in mostra la loro creatività durante le sessioni di pittura sotto la guida esperta di Angelo Di Chello , uno dei pittori di miniature più apprezzati al mondo. Ma non è finita qui, il 3 novembre alle 14:15 saremo accompagnati dal Master of Masters Andrea Rossi che sul palco del Carducci presenterà in esclusiva un Reveal Globale di una nuova espansione di HeroQuest.







Chi invece è attratto dal mistero e ama mettersi alla prova non si farà scappare una delle novità più acclamate: Cluedo Conspiracy prenderà vita trasportando i giocatori in un'avventura unica all'interno di una vera stanza del resort Vipera Nera . Qui Mister Coral, il nuovo e sciagurato protagonista dell’ultima storia targata Cluedo, svelerà ai partecipanti i dettagli della congiura contro di lui. Sarete alleati o membri del complotto? Un altro nuovo arrivo alla kermesse lucchese sarà Twister Air, una rivisitazione innovativa dell’iconico gioco in scatola in una versione tutta nuova che sposta le mosse dal tappeto allo schermo, consentendo a tutti di immergersi in un'esperienza senza precedenti.





I giocatori potranno scoprire le mosse vincenti ballando e vedendo la propria sfida prendere vita sullo schermo, mettendo alla prova agilità ed equilibrio in un modo completamente nuovo. Tra i tantissimi tavoli Hasbro Gaming alcuni saranno dedicati all’edizione più recente del gioco in scatola per eccellenza, tra cui l’inedito Monopoly Chance , che spingerà gli aspiranti capitalisti a rischiare tutto e sfidare la sorte, in un’esperienza frenetica dove occorre tentare la fortuna per acquisire il controllo delle proprietà e costruire il proprio skyline.



Per i veri collezionisti e per gli appassionati di supereroi e miti stellari l’appuntamento è in Piazza Santa Maria con Hasbro FAN . Sarà il punto di ritrovo perfetto per community e devoti all’universo Marvel e a saghe iconiche come Transformers e Star Wars , dove ad aspettarli ci sarà un programma fitto di attività. Dalla 501st Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base , che visiterà lo stand ogni giorno trasformando la piazza in una galassia lontana, lontana, passando per sessioni di unboxing delle ultime novità FAN in compagnia di tantissimi creator; fino ai NErD Talks con molti ospiti celebri guidati da un presentatore d’eccezione: il Rinoceronte (Daniele Daccò). Per rendere l’atmosfera ancora più elettrizzante, ogni giorno saranno organizzati quiz a tema e una caccia al tesoro che coinvolgerà tutta la città.



Ma il vero apice della manifestazione sarà venerdì 3 novembre alle 16.30 con l’ HASBRO PANEL EVENT , l’evento all' Auditorium San Girolamo , dove un disegnatore di fumetti della Marvel porterà dietro le quinte tutti gli appassionati per svelare i segreti del processo artistico. I partecipanti avranno la chance di assistere in diretta alla creazione di un’opera d’arte unica . Ma c’è di più: all'illustratore si unirà anche in collegamento il Marvel Global Hasbro Team , (Ryan Ting -Sr Manager Global Brand Development & Marketing Marvel e Dwight Stall, Principal Product Designer Action Brands - Creative & Design Development) pronto a rispondere a tutte le domande dei fan, per svelare come le loro storie e personaggi preferiti prendono vita. E come ciliegina sulla torta il render reveal in anteprima di un nuovissimo prodotto Marvel !

