Trust Maku Ring Light Vlogging Kit Recensione

Confezione e Materiali



Il Maku Ring Light Vlogging Kit è protetto da una confezione in cartone, riciclato, e al suo interno si trova il ring Led da 10 pollici, 25 cm, un aggancio flessibile per smartphone, il treppiede, una testina a sfera, il telecomando per l’autoscatto (con batteria inclusa) e la guida per l’utente. Sul retro della confezione si trovano delle foto e delle descrizioni rapide del device. Il Maku Ring Light è realizzato tutto in buona plastica. Tranne la parte del ring, dove sono i Led, il dispositivo è tutto di colore nero opaco. Ha il classico design di questi dispositivi, è molto compatto e pesa solo 428g. Molto maneggevole e trasportabile.



Il cavo di alimentazione,, è lungo 2 metri ed è dotato di un piccolo interruttore dove trovano posto i comandi per accenderlo e cambiare intensità e tonalità alla luce. Inoltre è presente un telecomando wireless dotato di due tasti per l’autoscatto. Uno è dedicato al mondo iOS, l'altro ai device. Il Maku Ring Light è alimentato tramite il cavo USB. Per accenderlo basterà inserire l'USB su una powerbank, uno usare il caricabatterie di un telefono. Maku Ring Light è compatibile con telefoni di larghezza fino a 88 mm. La luce ha tre varianti: calda, fredda e neutra, mentre sono disponibili 10 livelli di potenza, dal più luminoso al più fiacco.

Uso Quotidiano



Il Maku Ring Light è molto semplice da usare e grazie al suo design compatto è facilmente trasportabile. Il suo anello da 10? illumina molto bene ogni scena da fotografare o da riprendere. Va anche bene per fare videochiamate. Consigliato a che fa Live o streaming. Molte volte la luce naturale non va bene per le riprese, ma se si usa il Maku Ring Light Vlogging Kit le riprese verranno benissimo grazie alle 120 lampadine LED. L'aggancio dove mettere i dispositivi mobili è flessibile e si posiziona a piacimento trasmettendo a chi lo usa sicurezza e alta stabilità. Anche le gambe sono molto stabili però non sono molto rigide e regolarle è un problema. Un vero peccato per chi volesse sfruttarne l'altezza.



Voto 9/10

Ilè un dispositivo robusto, facile da montare e semplice da usare. Un anello luminoso su cui fissare i dispositivi mobili compatibili e iniziare a fare video su TikTok, Facebook, Short su YouTube, ecc. Il suo punto di forza è il rapporto qualità/prezzo che lo rende un dispositivo alla portata di tutti.

Peso totale 428 gr

Misure 305 mm x 305 mm x 395mm

Fonte di luce 120 Led sostituibili

Intensità luminosa (massima) 450 Lumen

Potenza luminosa (massima) 10W

Controlli Bluetooth, modalità colore chiaro, intensità della luce,

Regolabilità pulsante del telecomando

Temperatura della luce 3200k-5600k

Materiali Plastica

Ingresso USB

Tipi di dispositivi compatibili smartphone

Anello luminoso da 10"

Morsetto flessibile per telefono

Treppiede

Testa a sfera

Pulsante di scatto Bluetooth (con batteria inclusa)

Manuale utente

