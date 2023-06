UN’ESPERIENZA UNICA ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO IN UNO DEI PARCHI A TEMA PIÙ AMATI D’ITALIA





NINTENDO FA TAPPA A LEOLANDIA PER PORTARE UN’ESPERIENZA INTERATTIVA NEL CUORE DELL’ESTATE



Durante i primi tre week end di luglio, i fan del colosso dei videogiochi giapponese potranno immergersi nell’universo dei loro personaggi preferiti scoprendo un nuovo modo di vivere il divertimento all’interno di Leolandia, dove verrà allestita un’area ricca di sorprese dedicata a Nintendo Switch, Super Mario e non solo!Milano, giugno 2023 – L’estate è finalmente iniziata e Nintendo , la cui mission da sempre è creare esperienze uniche e capaci di portare un sorriso sul volto delle persone di tutto il mondo, ha pensato di festeggiare la tanto attesa bella stagione nel noto parco a tema Leolandia : ad attendere le migliaia di visitatori un’area dedicata interamente alla famiglia di console Nintendo Switch e ai videogiochi di Super Mario , per offrire nei primi tre week end di luglio un’esperienza nuova e originale.

Il parco divertimenti di Capriate San Gervasio (BG), celebre per la Minitalia , è da sempre sinonimo di divertimento grazie alle sue 8 aree tematiche, le oltre 50 attrazioni a misura di bambino e le emozionanti avventure a tema . Nintendo si inserisce così in una cornice unica per garantire tante sorprese e attività speciali dedicate ai fan più piccoli e a quelli di vecchia data. Tra queste, sarà imperdibile la presenza del costume character di Super Mario , disponibile per scattare foto insieme, immortalare un incontro speciale e iniziare le vacanze estive con il piede giusto.





L’area Nintendo , situata presso il Palco Expo del parco, offrirà a tutti gli ospiti di Leolandia la possibilità di cimentarsi in entusiasmanti sfide e avventure adrenaliniche per prendere fiato tra un’attrazione e l’altra senza però perdere il ritmo, con 4 postazioni di gioco Nintendo Switch ideali per tutte le famiglie e i gruppi di amici. Su ciascuna console sarà possibile giocare ad alcuni dei più recenti successi di Super Mario fino a 4 giocatori nello stesso momento. Ad attendere i tanti appassionati e i semplici curiosi ci saranno:



? Mario Kart 8 Deluxe, per corse mozzafiato su due e quattro ruote.



? New Super Mario Bros U Deluxe , con oltre 100 livelli cooperativi all’insegna del divertimento.



? Super Mario 3D World + Bowser’s Fury , che permetterà di vivere un emozionante viaggio di gruppo nel Regno delle Fate.



? Mario Strikers Battle League Football , con una postazione dedicata agli amanti dello sport e dei personaggi di Super Mario.





L’inconfondibile icona dei videogiochi Nintendo , che ha recentemente ispirato il film di animazione dell’anno, si unisce ai personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini per una tripletta imperdibile di eventi da passare in compagnia di familiari e amici. A partire dal primo week end di luglio, per tre fine settimana consecutivi , l’appuntamento sarà al parco a tema Leolandia di Capriate San Gervasio (BG), a due passi da Milano .



Per impreziosire ulteriormente questa occasione unica, sarà inoltre possibile assistere all’apertura di una nuova attrazione acquatica ideale per affrontare le calde giornate in arrivo e vivere un’estate straordinaria all’insegna del divertimento.







Altre News per: nintendotappaleolandia