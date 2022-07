Nintendo fa tappa ad Aquafan con i migliori videogame dell'estate

Nelpieno dell’estate, come ogni anno, migliaia di italiani approfittano dellemeritatissime ferie o dei weekend soleggiati per passare giornate di relaxall’insegna dello svago al mare, in montagna o nei parchi divertimento, mete particolarmentequotate e adatte a tutte le età. Anche Nintendo,leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimentointerattivo, va in vacanza e trascorre ben due mesi all’Aquafan di Riccione, ilparco acquatico più famoso in Europa con oltre 90mila metri quadri didivertimento, tra fantastici scivoli e decine di attrazioni per tutte le età.Da luglio ad agosto si giocherà tra sdraio e ombrelloni per divertirsi sotto ilsole con Nintendo Switch, la consoledell’estate, e alcuni tra i videogiochipiù in voga del momento.

La protagonista assoluta sarà CasaNintendo, un’area speciale che permette a chiunque di entrare nel mondo di Nintendo Switch, una console unica chepermette di giocare dovunque, in qualsiasi momento e con chiunque si voglia. CasaNintendo è situata a fianco del Viale Principale, all'altezza del FiumeLento, e tutti i pomeriggi sarà aperta a grandi e piccini per vivereindimenticabili esperienze di gioco in compagnia. Al suo interno sarà possibilegiocare con il nuovissimo MarioStrikers: Battle League Football, l’ultimo videogioco sportivo dell’idraulicobaffuto dedicato allo strike, uno sport simile al calcio in cuil’unica regola è fare di tutto per vincere, NintendoSwitch Sports, erede dell’iconico Wii Sports che porta ildivertimento e la sfida degli sport reali su console, grazie alla possibilitàdi riprodurre in-game i movimenti reali di braccia e gambe, e Mario Kart 8Deluxe, il famosissimo gioco di corse con protagonisti i personaggi della serieSuper Mario e di varie saghe Nintendo, che si aggiorna proprio quest’annocon ben 48 tracciati extra grazie all’esclusivo Passpercorsi aggiuntivi.

Ma non è finita qui, perché, durante tuttii weekend di luglio e tutti i giorni dal 6 al 28 agosto, lo staff diNintendo sarà in giro per il parco per far vivere ai visitatori,dovunque essi siano, l'esperienza della prima console domestica portatile. Saràdunque possibile giocare con Nintendo Switch in modalità portable a MarioKart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports, Kirbye la terra perduta, il primo videogioco in 3D di Kirby cheporta i giocatori a esplorare un misterioso mondo in cui la natura ha preso ilsopravvento sulla civiltà, NewSuper Mario Bros. U Deluxe, un classico Mario in 2D con piùdi 160 livelli da giocare da soli o in compagnia, e SuperMario Odyssey, l’ultima epica avventura in 3D dell’eroe baffuto conil suo fedele alleato Cappy.

Tutto ciò è possibile grazieall’unicità di Nintendo Switch, ingrado di garantire il massimo del divertimento sia quando è collegata altelevisore nel salotto di casa, sia in modalità portatile: è la console idealeper giocare anche fuori dalle mura domestiche, l’unica perfetta per l’estate. Sarà una stagione estiva all’insegna delgioco in compagnia di amici e famiglia, per sfide all’ultimo colpo tra genitorie figli. Se poi lo scenario è quello dell’Aquafan,meglio ancora: ci si diverte il doppio!

