Europei Under 21: Italia esordisce contro la Francia - Tutto quello che devi sapere

Esordio agli Europei Under 21 di Romania e Georgia: Italia di Paolo Nicolato affronta la Francia come primo avversario. L'Italia di Paolo Nicolato si prepara per l'esordio agli Europei Under 21, ospitati in Romania e Georgia. Nella fase a gironi, gli azzurrini si scontreranno con i pari età della Francia, che rappresentano il primo ostacolo per la squadra italiana. Il gruppo comprende anche la Svizzera e la Norvegia.

L'Italia vanta una prestigiosa posizione in cima all'albo d'oro degli Europei Under 21, insieme alla Spagna, entrambe con cinque vittorie. Tuttavia, l'ultimo trionfo degli azzurrini risale addirittura a 19 anni fa, nel 2004, durante l'edizione disputata in Germania. La Francia, invece, ha conquistato il titolo europeo di categoria nel 1988 in Grecia, sconfiggendo la nazionale di casa nella finale.

Ecco le probabili formazioni per il match Francia-Italia Under 21:

- FRANCIA UNDER 21 (4-3-3): Meslier; Nkounkou, Badé, Kalulu, Diakité; Le Fée, Caqueret, Thuram; Gouiri, Kalimuendo, Barcola. Allenatore: Ripoll.

- ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Pirola, Lovato, Scalvini; Udogie, Tonali, Rovella, Esposito, Bellanova; Pellegri, Gnonto. Allenatore: Nicolato.

L'arbitro designato per la partita sarà Allard Lindhout dell'Olanda.

Il match tra Francia e Italia Under 21 si terrà giovedì 22 giugno alla Cluj-Arena di Cluj Napoca, in Romania. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

Per gli appassionati che vogliono seguire l'incontro in TV, Francia-Italia Under 21 sarà trasmesso in diretta e in chiaro sulla Rai, su Rai 1, senza richiesta di abbonamenti. Per lo streaming in diretta, sarà possibile guardare la partita su RaiPlay, accedendo al sito o scaricando l'app gratuita su qualsiasi dispositivo mobile.

