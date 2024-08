Preventivo fotovoltaico con accumulo: tutto quello che devi sapere

Il fotovoltaico diventa di anno in anno una realtà sempre più consolidata.

Come leggiamo in questo articolo, i dati di marzo 2024 raccontano di un aumento del 27% degli impianti fotovoltaici in Italia.

Sono, infatti, sempre di più i consumatori che decidono di investire in un impianto fotovoltaico, consapevoli dei vantaggi economici e ambientali derivanti da una maggiore indipendenza energetica.

Se anche tu stai valutando l’idea di installare un impianto fotovoltaico e sei alla ricerca di preventivi, in questa guida troverai un bel po’ di informazioni utili al tuo scopo.

Nello specifico, ti forniremo tutti i consigli per richiedere e riconoscere un buon preventivo per l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo: alla fine di questo articolo, sarai in possesso di tutte le informazioni per valutare le diverse proposte, con sicurezza e consapevolezza.

Perché chiedere il preventivo di un impianto fotovoltaico con accumulo

Un impianto fotovoltaico ti consente di utilizzare l’energia del sole, gratuita, rinnovabile e pulita, per ottenere energia elettrica, che puoi utilizzare per le tue utenze domestiche.

Il vantaggio di questa scelta è duplice: da un lato, ottieni un risparmio in bolletta, che è proporzionale alla tua indipendenza energetica; dall’altro, hai un impatto decisamente minore sull’ambiente, poiché non utilizzi combustibili fossili, che rilasciano nell’ambiente CO2 e altre sostanze inquinanti.

Se il tuo impianto non è dotato di accumulo, adoperi l’energia prodotta dall’impianto nel momento in cui viene prodotta, cioè durante le ore solari.

Se questo non accade, l’energia prodotta in surplus dall’impianto viene immessa in rete e ti viene compensata attraverso meccanismi come lo Scambio sul Posto o il ritiro dedicato.

Puoi trovare maggiori informazioni su questi modalità di incentivo sul sito del GSE.

Quando utilizzi gli elettrodomestici nelle ore serali, invece, attingi alla rete elettrica e paghi l’elettricità in base ai costi previsti dal tuo operatore, eventualmente scontati, in base ai crediti maturati dall’energia ceduta alla rete.

Un impianto fotovoltaico con accumulo incrementa la tua indipendenza energetica, poiché grazie alle batterie, puoi immagazzinare l'energia prodotta dai pannelli solari durante le ore di sole e utilizzarla quando ne hai bisogno, anche durante la notte o nei giorni più nuvolosi.

Dunque, se ti spaventa il costo di un accumulatore, che rende più gravoso il tuo investimento, rifletti sul risparmio energetico ottenuto sulla bolletta elettrica, che ti consente un rientro dell’investimento abbastanza rapido.

Per allontanare la paura dei costi elevati, considera anche che puoi contare su diverse agevolazioni fiscali, che ti consentono di abbattere il costo dell’impianto che installi: ad esempio, nel 2024 puoi fare affidamento sul Bonus Ristrutturazione, che offre una detrazione del 50% sul fotovoltaico.

Puoi approfondire in questa pagina dell’Agenzia delle Entrate.

Come valutare accuratamente un preventivo fotovoltaico con accumulo

Hai già provato a fare una ricerca per ottenere un preventivo, ma hai trovato di tutto e non sai davvero come fare a scegliere la soluzione per te?

Non farti prendere dal panico!

In questa sezione, trovi alcuni consigli utilissimi per orientarti alla ricerca della migliore soluzione di preventivo fotovoltaico.

Se i tuoi dubbi sono tanti e non riguardano solo il preventivo fotovoltaico, ti consigliamo di leggere i contenuti di confronta-facile.com: il loro blog è ricchissimo di articoli informativi, scritti da professionisti che hanno a cuore le scelte consapevoli dei consumatori.

Nove consigli per scegliere il miglior preventivo

Confronta più preventivi

Non accontentarti del primo preventivo che ricevi!

L’ideale è richiederne almeno tre o quattro da diverse aziende, in modo da avere un quadro completo delle offerte disponibili sul mercato. Presta attenzione non solo al costo totale dell'impianto, ma anche alle caratteristiche tecniche, alle garanzie offerte e all'assistenza post-vendita. Verifica che ciascun preventivo che ricevi sia completo in tutte le sue voci: dalla potenza dell’impianto, ai componenti (marchio, caratteristiche, costo del singolo componente, garanzie), alle stime di produzione, senza dimenticare tutte le variabili possibili (assistenza in caso di guasto, manutenzione, tempistiche di installazione, aspetti burocratici).

Verifica la reputazione e l’affidabilità dell'installatore

Assicurati che l'azienda che ti propone il preventivo sia qualificata e abbia le necessarie autorizzazioni per eseguire l'installazione. Chiedi referenze e controlla le recensioni online: ogni azienda che si rispetti, dispone sul proprio sito di un’area dedicata alle recensioni dei clienti. In caso non ci fosse, verifica aiutandoti col motore di ricerca. Non dimenticare i commenti sulle pagine social aziendali.

Analizza le caratteristiche tecniche dell'impianto

Ogni preventivo dovrebbe includere una descrizione dettagliata delle componenti dell'impianto, come i pannelli solari, l'inverter, la batteria e i sistemi di monitoraggio: verifica il marchio dei componenti che ti vengono proposti.

L’offerta oggi è vastissima, ma c’è differenza enorme tra componenti di qualità, che generalmente costano un po’ in più, e componenti di bassa qualità, che non ti garantiscono le stesse prestazioni e la stessa durata, ma possono far gola, perché sono venduti a prezzi decisamente più bassi.

Valuta l'autonomia dell'accumulo

La capacità di accumulo dell'impianto è un fattore fondamentale, in quanto determina la quantità di energia che puoi immagazzinare e utilizzare durante la notte o nei giorni nuvolosi. Scegli una batteria con una capacità sufficiente a soddisfare i tuoi consumi energetici. Esistono diverse tipologie di batterie di accumulo (al litio, al piombo acido, in gel), che offrono caratteristiche diverse in base alle tue esigenze specifiche e al tuo budget.

Valuta bene la capacità di accumulo, il numero di cicli di carica e scarica e la potenza, cioè la velocità con cui la batteria può erogare energia

Verifica le garanzie offerte

Le garanzie sui componenti dell'impianto sono fondamentali per tutelare il tuo investimento a lungo termine. Assicurati che l'installatore offra garanzie sulla produzione dei pannelli, sull'inverter e sulla batteria.

Non dimenticare di informarti sull'assistenza post-vendita

Un buon servizio di assistenza post-vendita è essenziale per garantire il corretto funzionamento dell'impianto nel tempo. Se non sono indicati nel preventivo, chiedi all'installatore quali sono i servizi offerti, come la manutenzione periodica e l'assistenza in caso di guasti.

Valuta i incentivi e le agevolazioni fiscali

Come abbiamo già detto, sono disponibili diversi incentivi e agevolazioni fiscali statali e regionali disponibili per l'installazione di impianti fotovoltaici, che ti permettono di ridurre di molto l’entità del tuo investimento.

Eventuali sconti, incentivi e agevolazioni devono essere previsti nel preventivo, con un calcolo del prezzo finale, calcolato in base all’agevolazione richiesta.