Grave incidente lungo l'Autostrada del Sole: una vittima e tre feriti al km 427.8

Nel pomeriggio di giovedì si è verificato un grave incidente stradale lungo l'Autostrada del Sole, precisamente al km 427.8 in direzione Firenze, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi. La tragica collisione ha causato la perdita di una giovane vita e tre persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 e al momento sono sul posto la polizia Stradale di Orvieto per i rilievi e gli accertamenti.

I veicoli coinvolti nell'incidente sono due autovetture, un mezzo pesante e un furgone, quest'ultimo trasportava la minorenne deceduta. Gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia sono presenti per fornire soccorso alle persone coinvolte. A causa dell'incidente, il traffico lungo l'autostrada è temporaneamente bloccato per permettere le operazioni di salvataggio.

Al momento si segnalano sette chilometri di coda e viene indicata l'uscita obbligatoria a Fabro. Tuttavia, Autostrade per l'Italia consiglia agli utenti in viaggio verso Firenze di effettuare l'uscita a Orvieto e poi rientrare in autostrada a Chiusi dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze provenienti da Roma, si consiglia l'uscita a Orte, proseguendo sulla E45 e rientrando in autostrada a Valdichiana.

