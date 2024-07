Grave incidente sull'A4 - un morto e 7 feriti: autostrada bloccata

Grave incidente poco prima di mezzogiorno oggi in autostrada A4, tra gli svincoli dell’allaccio dell’A13 e Padova Est.

Attualità - Grave incidente poco prima di mezzogiorno oggi in autostrada A4, tra gli svincoli dell’allaccio dell’A13 e Padova Est. Coinvolte cinque auto, un furgone frigo e un mezzo pesante. Pesante il bilancio con una persona deceduta e sette feriti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova e Mira hanno estratto i feriti rimasti incastrati negli abitacoli. I sanitari accorsi con più ambulanze e l’elisoccorso, hanno stabilizzato i feriti che sono stati trasferiti in ospedale a Padova. Pesanti le ripercussioni sul traffico, le operazioni di soccorso hanno bloccato l’autostrada in direzione Ovest. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada.