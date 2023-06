GFN Thursday: 10 nuovi giochi in arrivo

Costruisci il tuo impero con Age of Empires III: Definitive Edition

In occasione di questo nuovo appuntamento GFN Thursday, prendete i vostri snack preferiti canticchiando wololo e godetevi il fine settimana con il prossimo titolo dell’amata serieAge of Empires di Xbox che si aggiunge al cloud: Age of Empires III: Definitive Edition. Scaricatelo oggi su Steam insieme al resto dei10 nuovi giochi di questa settimana disponibili su tutti i dispositivi.

Controlla, pianifica e costruisci il tuo impero nel cloud conAge of Empires III: Definitive Edition: gli utenti potranno conquistare terre in Europa, nelle Americhe e nei campi di battaglia dell'Asia. Immergetevi nel ricco tessuto della storia con l'aggiunta di nuove modalità,Historical Battles eThe Art of War Challenge Missions e forgiate un'eredità indimenticabile con l'aggiunta di due nuove potenti civiltà – la Svezia e gli Inca – il tutto dal cloud.

Approfittate dell'abbonamento Ultimate con sessioni di gioco fino a 8 ore, ideali per le epiche campagne diAge of Empire, con una risoluzione di streaming fino a 4K e l'accesso esclusivo a server GeForce degni di un re. Oppure, per sconfiggere altri conquistatori, andate online e sfidate altri giocatori.

Inoltre, date un'occhiata al resto dell'elenco dei nuovi giochi che si aggiungono al cloud questa settimana:

Aliens: Dark Descent (Nuova uscita su Steam

(Nuova uscita su Trepang2 (Nuova uscita su Steam

(Nuova uscita su Forever Skies (Nuova uscita su Steam

(Nuova uscita su Age of Empires III: Definitive Edition ( Steam )

A.V.A Global ( Steam )

Bloons TD 6 ( Steam )

Conqueror’s Blade ( Steam )

Layers of Fear ( Steam )

Park Beyond ( Steam )

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ( Steam )

Altre News per: thursdaynuovigiochiarrivo