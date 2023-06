SVELATA LA DATA DI USCITA DI DETECTIVE PIKACHU: IL RITORNO

Svelati anche altri dettagli su Il Tesoro dell'Area Zero per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto



Nel corso del Nintendo Direct di oggi, The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato che Detective Pikachu: il ritorno uscirà esclusivamente per Nintendo Switch il 6 ottobre 2023 .







Detective Pikachu: il ritorno, in arrivo prossimamente su console della famiglia Nintendo Switch, rivede come protagonisti l'unico e inimitabile Detective Pikachu , sfrontato e amante del caffè, e il suo fedele compagno Tim Goodman . Con l'aiuto di molti altri Pokémon, Tim e Pikachu collaborano per risolvere una serie di accadimenti misteriosi che si stanno verificando a Ryme City, un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia.



Per ulteriori informazioni sul videogioco Detective Pikachu: il ritorno, clicca qui .



Sempre durante il Nintendo Direct, sono stati condivisi anche ulteriori dettagli su Il tesoro dell'Area Zero , i contenuti scaricabili in arrivo per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.



Nella Parte I: La maschera turchese si parte alla scoperta di Verdegiada , un villaggio che si trova a Nordivia . Il circolo comunale, situato nel cuore di Verdegiada, è un luogo di ritrovo pubblico dove la gente del posto può riunirsi e chiacchierare, ma sarà anche la base operativa dei giocatori durante il viaggio di studio. Lì vicino c'è un negozio con esposti giocattoli e riviste e, appena fuori dal villaggio, è possibile ammirare un panorama di risaie e campi pittoreschi.



Nella Parte II: Il disco indaco è possibile esplorare quattro biomi unici . All’interno dell' Istituto Mirtillo , che i giocatori frequenteranno in occasione di uno scambio studentesco all'estero nella Parte II: Il disco indaco, si trova una struttura chiamata Bioterarium , la quale ospita diversi ecosistemi mirati a garantire un ambiente vivibile per i Pokémon . Questo celebre parco sottomarino fu costruito per offrire un ambiente di apprendimento agli Allenatori particolarmente forti. Il Bioterarium è composto da quattro aree, ognuna delle quali è caratterizzata da un clima e un ecosistema unici. Il cielo artificiale proiettato sul soffitto e sulle pareti cambia in base al momento della giornata e al meteo. Ciascuna delle aree ha una sua temperatura regolata con cura e ospita Pokémon completamente diversi.







Ma non è tutto. Sono, infatti, stati rivelati anche nuovi personaggi . Durante il periodo di studio all'estero presso l'Istituto Mirtillo sarà possibile fare tante nuove conoscenze e, tra di loro, ci saranno Bluebert , Preside e fondatore dell'Istituto Mirtillo , e la studentessa Rupi .



Bluebert decide di visitare Paldea per invitare i giocatori nel suo istituto per uno scambio studentesco dopo aver sentito parlare delle loro avventure. A quanto pare, è un vecchio conoscente del Preside Clavel.



Rupi è una studentessa del secondo anno dell'Istituto Mirtillo. È una persona affidabile e fa da guida ai giocatori quando arrivano all'istituto. Le sue abilità nelle lotte Pokémon non sono affatto da sottovalutare.



Per concludere, alcune specie di Pokémon che appariranno in Il tesoro dell'Area Zero saranno diverse in base al gioco di destinazione dei contenuti scaricabili. Per esempio, in Pokémon Scarlatto sarà possibile incontrare Gligar , mentre in Pokémon Violetto sarà possibile incontrare Aipom .





