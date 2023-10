DETECTIVE PIKACHU: IL RITORNO - DISPONIBILE DAL 6 OTTOBRE 2023



L’ELETTRIZZANTE INDAGINE DI DETECTIVE PIKACHU CONTINUA SU NINTENDO SWITCH



LA MASCOTTE DEI POKÉMON TORNA IN AZIONE DOPO IL SUCCESSO DEL FILM



A partire dal 6 ottobre farà ritorno Detective Pikachu, uno dei personaggi più amati del mondo dei videogiochi e dal 2019 anche del grande schermo. Dopo la pubblicazione del primo capitolo di Detective Pikachu in Europa, nel marzo 2018, su Nintendo 3DS, l’indagine sui segreti di Ryme City del roditore elettrico icona dei Pokémon continua anche su Nintendo Switch al fianco del giovane Tim Goodman, portando con sé tante novità e sorprese.



Introdotto nella famosa serie di videogiochi, anime e manga creata da Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, Pikachu è da sempre la mascotte dei Pokémon, una delle icone più popolari e di successo dell’intrattenimento al mondo. Grazie alla sua popolarità, il simpatico roditore elettrico è riuscito a guadagnarsi un videogioco interamente a lui dedicato, uscito in Europa nel marzo del 2018 su Nintendo 3DS: Detective Pikachu, l’avventura investigativa che vede un Pikachu parlante e amante del caffè come protagonista.

Il carisma di questo personaggio, immediatamente entrato nelle grazie degli appassionati, ha ispirato il film Pokémon: Detective Pikachu, uscito nelle sale nel 2019 con la voce dell’amatissimo attore Ryan Reynolds. Il film è stato un successo mondiale, capace di triplicare l’incasso rispetto al budget di produzione e di superare al box office, in Italia, il mastodontico Avengers: Endgame. A 5 anni dalla sua prima apparizione su console, l’indagine sui misteri di Ryme City è pronta a continuare anche sulla famiglia di console Nintendo Switch. Detective Pikachu: il ritorno, è disponibile dal 6 ottobre sulla console ibrida di Nintendo per svelare, al fianco del giovane Tim Goodman, i risvolti sulla scomparsa di Harry Goodman, partner di Pikachu e padre del suo nuovo compagno di investigazione.



Detective Pikachu: il ritorno ripropone la formula in salsa noir del suo predecessore, introducendo allo stesso tempo tante novità e meccaniche di gioco uniche. Il gameplay intuitivo combina elementi di avventura e rompicapo, offrendo un’esperienza coinvolgente e diretta in cui i giocatori potranno interagire con i personaggi e risolvere gli enigmi per progredire nella storia.

Insieme al giovane universitario Tim Goodman, capace di comunicare con Pikachu e, tramite lui, con i Pokémon, sarà possibile raccogliere informazioni preziose e vivere appieno l’atmosfera magica di Ryme City, dove umani e Pokémon convivono in armonia. La collaborazione con i Pokémon sarà un elemento chiave per la risoluzione dei misteri! Molti di essi, infatti, metteranno a disposizione di Pikachu le loro abilità uniche e indispensabili per raccogliere indizi, seguire le tracce disseminate nella città e attraversare gli scenari cavalcandoli.



Detective Pikachu sta per fare ritorno in una veste unica, rivisitata in qualità di “grande investigatore” e molto differente dalla sua versione tradizionale, sia nell’aspetto, sia per la sua insolita capacità di comunicare. La sua spiccata personalità, infatti, ha già catturato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, grazie soprattutto al suo carisma senza eguali e alla sua passione smodata per il caffè.

Il film Pokémon: Detective Pikachu, con la sua combinazione di live-action e animazione, ha poi portato questa versione della mascotte dei mostriciattoli tascabili sui grandi schermi in modo indimenticabile, conquistando il pubblico con la storia appassionante del videogioco e rappresentando in modo inedito l'universo dei Pokémon. Il mitico duo di investigatori di Detective Pikachu: il ritorno è pronto a continuare la sua indagine su Nintendo Switch dal 6 ottobre. Per tutti gli appassionati del roditore elettrico, sarà un’occasione imperdibile per conoscere ancora meglio il piccolo Detective e vivere il mondo dei Pokémon da un punto di vista senza precedenti!



