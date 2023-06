Arena Breakout arriva il 14 Luglio

Il Lancio Globale Dell'intenso Arena Breakout, Un Avvincente Fps Tattico Per Dispositivi Mobili, Avverrà il 14 Luglio

In Arena Breakout, i giocatori metteranno piede nella regione di Kamona, una terra di nessuno recentemente dilaniata da una guerra civile. Esplora l'area di combattimento per avere la possibilità di raccogliere un bel bottino, ma preparati a combattere per sopravvivere. Là fuori troverai altri agenti, squadre, militanti e saccheggiatori intenti a setacciare ogni angolo per mettere le mani su parte del malloppo, quindi valuta bene quando iniziare una battaglia o allontanarti dal pericolo.



Costruisci e modifica armi incredibilmente realistiche, cura le tue ferite e riempi i tuoi caricatori vuoti per prepararti a possibili scontri. Ogni battaglia è una scommessa ad alto rischio dove chi vince si aggiudica tutto, perciò non iniziare a combattere se hai qualcosa che non vuoi assolutamente perdere.







Guarda il trailer dell'annuncio del lancio globale di Arena Breakout QUI: https://www.youtube.com/watch? v=JVwwz9k9Jqs





Attualmente, oltre dieci milioni di giocatori da tutto il mondo si sono pre-registrati per Arena Breakout, sbloccando le seguenti ricompense per tutte le reclute al lancio:

Kid medico 926

Pacchetto chirurgico semplice

Zaino d'assalto AMP-7

Veste tattica multifunzione FA

Elmetto 6B4

Giubbotto antiproiettile d'assalto KN

Tablet AP

AKM

Bundle scelta munizioni classe 4

Bundle completo AKM





