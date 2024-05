F1 Manager 2024 arriva il 23 luglio

Frontier Developments ha annunciato oggi che F1 Manager 2024 , il gioco gestionale di Formula 1 con licenza ufficiale, verrà lanciato in digitale il 23 luglio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a € 34,99.

I giocatori torneranno nel ruolo di Team Principal di F1, dove potranno scegliere di progettare il proprio costruttore e portare un undicesimo team sulla griglia nella nuova modalità Crea una squadra, prendere il posto caldo in una squadra di Formula 1 esistente in modalità Carriera oppure riscrivi la stagione 2024 del mondo reale in Race Replay.

I giocatori che effettueranno il preordine prima del lancio riceveranno un'ulteriore livrea preimpostata esclusiva di Create A Team che replica la Show Car di F1 2024. Coloro che desiderano migliorare la propria esperienza con F1 Manager 2024: Deluxe Edition riceveranno inoltre uno sconto del 10% sul prezzo al dettaglio suggerito di € 44,99. L'edizione Deluxe espande ulteriormente le opzioni creative dei fan con cinque modelli aggiuntivi di ispirazione classica, fornendo ulteriori opzioni di livrea Crea una squadra, mentre altri cinque scenari immaginari di Race Replay offrono sfide uniche a gara singola.

Ai vertici dello sport motoristico, i Team Principal di F1 hanno la responsabilità di garantire che ogni individuo sia motivato e creda nella propria capacità di raggiungere i propri obiettivi in ??mezzo a una concorrenza accanita. Con l'introduzione del nuovissimo Mentality System, i giocatori avranno una comprensione più grande che mai delle ambizioni personali e dei caratteri della loro squadra.

Gestendo persone e personalità, i Team Principal vedranno l'impatto delle loro decisioni influenzare direttamente i conducenti e la mentalità del personale; dare priorità alle prestazioni di una vettura rischia di creare una rivalità tra i team. L'incapacità di mantenere felici le proprie stelle offrirà ai rivali l'opportunità di rubare talenti, interrompendo la traiettoria della squadra verso la vetta.

F1 Manager 2024 verrà lanciato il 23 luglio su PC, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a un prezzo al dettaglio suggerito di € 34,99, con la Deluxe Edition disponibile per un prezzo suggerito. prezzo al dettaglio di € 44,99. I fan che preordineranno la Deluxe Edition riceveranno uno sconto del 10% sul prezzo al dettaglio suggerito.