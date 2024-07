Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy riparte il 14 luglio

È tempo di tornare in pista per partecipare all’edizione 2024 del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, la coloratissima e attesissima competizione online su 2 e 4 ruote con il videogioco record di vendite della famiglia di console Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe. La prima tappa del torneo coinciderà con la Coppa Estate, che si terrà domenica 14 luglio, in una finestra di tempo che, per la prima volta, resterà aperta dalle 11:00 alle 23:00.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi: per l’occasione, infatti, tutti avranno la possibilità di lanciarsi nelle corse all’ultimo guscio incluse esclusivamente in questo pacchetto di contenuti extra. Per accedere alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 4840-5535-5947 nell'apposita sezione del menù di gioco, tutte le informazioni e le istruzioni del caso sono disponibili sul sito ufficiale Nintendo. Nessuno è escluso da questa grande competizione: accendere i motori e sfrecciare verso il traguardo, infatti, non è mai stato così semplice grazie alla familiarità dei controlli e alla varietà di personaggi e mezzi disponibili per trovare e soddisfare il proprio stile di corsa preferito, in solitaria o in compagnia dei propri amici.

Il Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy proseguirà con la Coppa Autunno, prevista il 13 ottobre 2024 e la Coppa Inverno, che concluderà questo grande evento digitale il 12 gennaio 2025. Non sarà necessario partecipare a tutti gli appuntamenti per occupare un posto sulla linea di partenza delle singole Coppe e saranno i primi venticinque piloti classificati ad aggiudicarsi uno dei ricchissimi premi messi in palio in collaborazione con LEGO, Jakks Pacific, Epoch e Simba, o quelli forniti direttamente dal My Nintendo Store, oltre alle speciali ricompense celebrative del Seasonal Circuit dedicate a Mario Kart 8 Deluxe. I primi 25 in classifica, inoltre, otterranno 1000 punti oro, mentre a tutti i partecipanti alla competizione verranno attribuiti 50 punti platino che potranno essere usati per ottenere vari premi a tema Nintendo, anche in edizione limitata, dal sito web My Nintendo.

La prima occasione per partecipare alla freschissima

Coppa Estate

del

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy

sarà

domenica 14 luglio

dalle 11:00

alle 23:00

e l’evento sarà gratuito e aperto a tutti: pronti, partenza, via!