Federica Pellegrini: un 2023 trionfale tra nuoto, avventure e amore

Un 2023 straordinario per Federica Pellegrini: vittorie, amore e nuove avventure. È un 2023 splendido per Federica Pellegrini, sia dentro che fuori dalla vasca olimpionica. L'ex campionessa di nuoto ha appena pubblicato la sua autobiografia intitolata "Oro", in cui narra della sua vita, tra sport e amori. Inoltre, insieme al marito Matteo Giunta, annuncia una nuova e meravigliosa notizia.

Lotta, adrenalina e felicità: la testimonianza di un'eterna campionessa

"Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma io cercavo quella lotta all'ultimo respiro. Quando capivo di dover scendere in acqua e combattere, l'adrenalina mi invadeva e mi sentivo felice", racconta l'eterna campionessa. "All'inizio, quando ero solo una ragazzina, sentivo un vuoto interiore che riempivo con le vittorie. Ma col passare del tempo, non era più così. Da un certo punto in poi, ho continuato a gareggiare solo per me stessa. Mi chiedevano a chi volessi dedicare le mie vittorie. Le più difficili, quelle che arrivavano dopo periodi duri, le ho dedicate tutte a me stessa. Sapevo solo io quali sacrifici avevo fatto per raggiungere quei risultati".

Nuove sfide e successi: Pellegrini e Giunta a Pechino Express

Federica Pellegrini ha recentemente affrontato un'altra bellissima esperienza, questa volta al fianco del marito Matteo Giunta. I due si sono classificati al secondo posto a Pechino Express, il famoso adventure reality di Sky, venendo superati solo da Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

"Abbiamo saldato i conti", commenta Pellegrini sui suoi profili social, "o quasi", aggiunge ironicamente nel post relativo all'esperienza a Pechino Express. Attraverso i suoi canali social, l'ex nuotatrice ha condiviso una foto insieme a una famiglia che durante il reality ha gentilmente offerto a lei e a Giunta una stanza in un hotel indiano.

Dopo la frenetica corsa per la vittoria, entrambi erano esausti, ma la gioia di poter finalmente dormire in un letto è indescrivibile per Federica: "In realtà, la gioia di riposare su un letto non ha prezzo... soprattutto a Pechino Express", conclude Federica.

