Laser Longer B1 20W : La stampante Laser Definitiva per Ogni Lavoratore

Scopri la potenza e le straordinarie capacità di taglio del Laser Longer B1 da 20W. Dotato della più avanzata tecnologia laser quad-core, questo dispositivo si distingue come uno dei laser a diodi più potenti disponibili sul mercato.

Caratteristiche Laser Longer B1 20W



Che tu sia un appassionato o un professionista, il Laser Longer B1 20W è progettato per offrirti prestazioni di taglio eccezionali per una vasta gamma di materiali. Approfondiamo le sue caratteristiche e scopriamo come questo laser può trasformare la tua esperienza di lavorazione.

Potenza e capacità di taglio

Con una potenza ottica di 20W, il Laser Longer B1 offre una straordinaria forza di taglio. Questo significa che è in grado di affrontare sfide di incisione che molti altri laser non possono gestire.

Immagina di tagliare contemporaneamente uno spesso pannello di pino da 15 mm, un robusto acrilico nero da 8 mm e persino un sottile foglio di acciaio inossidabile di soli 0,05 mm. Il Laser Longer B1 li taglia tutti senza sforzo, grazie alla sua potenza e capacità eccezionali.

Tecnologia di accoppiamento laser avanzata

Il Laser Longer B1 da 20W adotta la più avanzata tecnologia di accoppiamento laser, che gli conferisce un raggio laser sottile, ma potente. Questo si traduce in una capacità di taglio superiore del 20% rispetto ad altri laser da 20W presenti sul mercato.



Puoi tagliare facilmente pannelli in legno spessi fino a 25 mm e acrilico nero fino a 35 mm con passaggi multipli. Questo laser si adatta perfettamente alle tue esigenze, garantendo risultati di precisione e qualità.

Ampia area di lavoro e velocità di incisione

Il Laser Longer B1 offre un'ampia area di lavoro di 17,72x17,32 pollici/450x440 mm, che rappresenta un aumento del 23,75% rispetto ad altri prodotti simili sul mercato. Questo ti consente di lavorare su pannelli di dimensioni generose, in particolare su pannelli A3.



Inoltre, grazie alla sua nuova scheda madre a 32 bit, il Laser Longer B1 raggiunge una velocità di incisione sorprendente, fino a 30.000 mm/min. Questo è quattro volte più veloce rispetto alle normali macchine per incisione laser, consentendoti di completare i tuoi progetti in meno tempo.

Funzionalità di sicurezza avanzate

La sicurezza è una priorità con il Laser Longer B1. È dotato di 8 funzioni di protezione, tra cui protezione da movimento, fiamme, blocco di sicurezza, protezione degli occhi, pulsante di arresto di emergenza e ritorno a zero. Il laser si spegne automaticamente in caso di caduta, fiamme, interruzione dei dati o blocco della testa laser per più di 15 secondi. Inoltre, il vetro del filtro panoramico filtra efficacemente il 99,8% della luce laser, garantendo un'esperienza di utilizzo sicura.

Versatilità e connettività

Il Laser Longer B1 20W supporta diverse modalità di trasmissione dati, tra cui Wi-Fi, cavo dati USB, APP e scheda TF. Inoltre, grazie al suo schermo touch da 3,5 pollici, supporta l'operazione offline, consentendoti di utilizzarlo ovunque senza dover essere fisicamente connesso al computer.

È compatibile con vari software di incisione consolidati come LaserGRBL e LightBurn, consentendoti di sfruttare al massimo il tuo creativo potenziale. Puoi anche controllare contemporaneamente più macchine per incisione laser da un singolo computer, migliorando l'efficienza della produzione.

Perchè e dove acquistare il Laser Longer B1 20W

Perchè il Laser Longer B1 da 20W rappresenta una soluzione laser di ultima generazione, con la sua potenza, precisione e versatilità di taglio. Che tu sia un hobbista creativo o un professionista esperto, questo laser ti permette di realizzare progetti eccezionali su una vasta gamma di materiali. Sfrutta al massimo il tuo potenziale creativo con il Laser Longer B1 e scopri il mondo delle possibilità di taglio laser.



Puoi acquistare Laser Longer B1 da 20W sul sito GearBerry al prezzo promozionale di 779 $ anziche 799 $ utilizzando il codice sconto GB20off e usufruire della spedizione e consegna gratiita.



