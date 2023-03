L'incisore laser ATEZR P20 Plus 20W è uno strumento di incisione laser ad alta potenza e prestazioni avanzate. Questa macchina è dotata di un incisore laser a diodi tra i più potenti sul mercato e un'ampia area di lavoro fino a 430 mm x 430 mm. È ideale per chiunque voglia creare incisioni di alta qualità e dettagliate su una varietà di materiali, tra cui metallo, acrilico e legno massiccio.



L'incisore laser ATEZR P20 Plus è caratterizzata da una serie di vantaggi che lo rendono facile da usare e sicuro, come la sua interfaccia intuitiva, la copertura protettiva per gli occhi e il pulsante di arresto di emergenza.



Può anche essere utilizzato per incisioni su oggetti cilindrici e rotondi, grazie alla parte girevole e offre un supporto per l'incisione su metallo colorato. Il laser della macchina è in grado di tagliare facilmente l'acrilico scuro da 12 mm e la lamiera sottile da 0,3 mm, mentre il legno massiccio da 15 mm può essere inciso anche in un unico passaggio.

Caratteristiche ATEZR P20 Plus 20W

Questa macchina per incidere è dotata di uno dei più potenti incisori laser a diodi sul mercato e presenta un'area di lavoro che si espande fino a 430 mm x 430 mm quando necessario.

Alcune delle sue caratteristiche includono:



Velocità

ATEZR P20 Plus è fino a 4 volte più veloce quando si tratta di tagliare rispetto agli incisori da 6 W e può eseguire incisioni in un batter d'occhio.



Facile da usare

L'incisore laser ATEZR P20 Plus è anche incredibilmente facile da usare. La sua interfaccia intuitiva consente di caricare rapidamente e facilmente i disegni, regolare le impostazioni e avviare il processo di incisione. Si può scegliere tra una gamma di progetti precaricati o crearne uno tuo utilizzando una varietà di software di progettazione.

Sicuro da usare

ATEZR P20 Plus è dotato di una serie di funzioni di sicurezza che includono una copertura protettiva per proteggere gli occhi dal laser, nonché un pulsante di arresto di emergenza che consente di interrompere rapidamente il processo di incisione, se necessario.

Incisione dettagliata

Una delle caratteristiche principali dell'incisore laser ATEZR P20 Plus è la sua avanzata tecnologia laser. Questa macchina utilizza un potente laser per incidere i disegni sulle superfici, fornendo un alto livello di precisione e dettaglio. Il laser può essere regolato per adattarsi a diversi materiali e design, consentendo di ottenere sempre il risultato perfetto.

Incisione su metallo colorato

Il supporto per l'incisione su metallo colorato significa che ATEZR P20 Plus può realizzare incisioni colorate su metallo, consentendo creazioni più diverse.

Incisione rotante

Con l'aiuto della parte girevole, ora è possibile incidere anche su oggetti cilindrici e rotondi, consentendo una maggiore creatività;

Wi-Fi incorporato

L'app Atezr Laser, sviluppata internamente dal team Atezr, consente la creazione remota, facilitando l'avvio e l'esecuzione dei principianti e non limita la creazione restando intorno alla macchina.



Altre caratteristiche incluse sono:

Incisione e taglio laser ultrafini - Adottando la tecnologia di compressione dell'accoppiamento, l'area del punto laser si riduce a 0,08 * 0,06 mm. Consente una maggiore densità di energia, che offre lavori laser di alta qualità con dettagli impeccabili.

Leva di messa a fuoco in meno di un minuto – Aggiornato il metodo di messa a fuoco per risparmiare tempo di lavoro, il che può facilitare l'avvio della creazione.

Gli interruttori di finecorsa degli assi X e Y che possono individuare con precisione le coordinate di lavoro della testa laser, impedire la collisione accidentale della macchina e prolungare la durata della stessa.

Il laser può tagliare facilmente l'acrilico scuro da 12 mm e la lamiera sottile da 0,3 mm, mentre il legno massiccio da 15 mm può essere maneggiato anche in un unico passaggio grazie al potente laser da 20 W.



Perché acquistare ATEZR P20 Plus 20W?

Se in precedenza avete già avuto esperienza con un incisore laser, dovreste già sapere quanta differenza fa una versione da 20 W. È molto veloce e produce ottimi risultati. Soprattutto, impostare tutto e iniziare è un gioco da ragazzi, anche per chi non ha precedenti esperienze con gli incisori laser. Anche la qualità costruttiva è di prim'ordine con materiali robusti utilizzati dappertutto. Tutto questo, combinato con il suo prezzo ora ridotto, lo rende un gioco da ragazzi per chiunque cerchi un nuovo incisore laser.



La macchina per incisione laser ATEZR P20 Plus è perfetta per un'ampia gamma di applicazioni. Sia per creare regali personalizzati per amici e parenti, aggiungere il marchio ai prodotti o creare disegni intricati per scopi artistici, questa macchina offre un alto livello di precisione e qualità.

Al momento, l'incisore laser ATEZR P20 Plus 20W, è disponibile a un prezzo promozionale di soli 999, 00 Euro che rappresenta un risparmio di 300 Euro rispetto al prezzo normale di 1299.

>>> Clicca qui per acquistare ATEZR P20 Plus 20W <<<

Non ci sono codici sconto da inserire, quindi è sufficiente ordinare normalmente per bloccare il prezzo promozionale. Tuttavia, poiché questa promozione potrebbe non durare a lungo, è consigliabile acquistarlo adesso per garantirsi il miglior prezzo disponibile.

