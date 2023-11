Incisore Laser Longer RAY5 10W Sconti Strabilianti per il Black Friday

Il Black Friday è alle porte e Longer è pronto a stupire con due opzioni di sconto a partire da soli 269 dollari. Approfitta della prima opzione e ottieni il Ray5 10W con uno sconto esclusivo di 50 dollari, utilizzando il codice: R10HWA. In alternativa, puoi portare a casa il Longer Ray5 10W insieme all'accessorio Air Assist, dal valore iniziale di 90 dollari, ad un prezzo esclusivo di 349 dollari.

Potenza Avanzata e Versatilità in Materiali

Il Ray5 10W, dotato di uno schermo touch da 3,5 pollici, offre funzionalità aggiornate come modalità di trasferimento dati multipli e il controllo di più macchine. Rispetto ad altri incisori laser, può incidere su oltre 1000 materiali diversi.

Puntatore Laser Ultra-Sottile e Modulo Laser Potente da 10W

Grazie alla tecnologia a doppio fascio, il Ray5 10W dispone di un laser più potente, garantendo una maggiore capacità di taglio e incisione. È in grado di tagliare tavole di legno spesse fino a 20 mm e acrilico fino a 30 mm. Offre un'area di incisione di 400x400mm e una velocità di incisione di 10000mm/min. L'innovativa tecnologia laser compressa genera un punto laser ultra-sottile di 0,06 x 0,06 mm, due volte più sottile rispetto ai laser comuni.

Incisione Offline e Diverse Opzioni di Trasferimento Dati

Supporta la funzionalità di incisione e taglio offline, eliminando la necessità di una connessione costante durante il processo. È possibile trasferire dati tramite Wi-Fi, cavo USB, app e schede TF, rendendo più semplice soddisfare le varie esigenze di progettazione fai-da-te.

Tripla Protezione di Sicurezza

Il Ray5 10W è progettato con funzioni di protezione dalle fiamme, dai movimenti e dall'immobilità. Quando rileva una fiamma accidentale durante l'utilizzo, la protezione antincendio interrompe automaticamente il laser e attiva un'allarme acustico continuo. In caso di movimento accidentale o inclinazione della macchina da incisione, si arresta automaticamente per garantire la sicurezza personale. Il laser si spegne automaticamente se il modulo laser rimane congelato per oltre 15 secondi.

Chipset a 32 bit

Il Ray5 è equipaggiato con un chipset ESP32, operante a 240 MHz, offrendo prestazioni superiori rispetto alle macchine dotate di chipset a 8 bit.

Ampia Compatibilità Software

Compatibile con vari software di modellazione consolidati, come LaserGRBL e LightBurn. Supporta Windows 7+, macOS e Linux, conformato per file di modellazione come JPG, PNG, BMP, G-code, GIF, SVG, NC, GC, e altri.

Acquisto Sicuro e offerte imperdibili su Longer

Approfitta delle incredibili offerte del Black Friday con il RAY5 10W. Ottieni uno sconto speciale di 50 dollari cliccando qui pagandolo solo 269 dollari utilizzando il codice: R10HWA o acquista il bundle, con incluso l'accessorio Air Assist sarà tuo a soli 349 dollari cliccando qui.



Longer3d.shop, il negozio ufficiale di Longer, rende l'acquisto di stampanti 3D, incisori laser e accessori sicuro e conveniente. Con spedizione gratuita negli USA e nell'UE in soli 3 giorni lavorativi, resi e rimborsi entro 15 giorni e pagamenti sicuri tramite PayPal o con finanziamento Klarna, assicurano la tua tranquillità. Tutti i prodotti principali sono coperti da una garanzia di 12 mesi per un'assistenza costante ai clienti.

