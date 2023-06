Mr. Run and Jump ha una data di uscita

Atari è lieta di rivelare una data di lancio del 25 luglio 2023 per Mr. Run and Jump, una versione completamente nuova del platform d'avventura neo-retrò. Per celebrare la notizia, Atari ha rilasciato un nuovissimo teaser trailer, in coincidenza con la prima demo disponibile come parte di Steam Next Fest. Mr. Run and Jump è una delizia di speedrunning fluida e divertente che manda i giocatori in un viaggio attraverso un mondo abbagliante e pericoloso, schivando i nemici e conquistando una serie di feroci sfide platform.



Guarda il di Mr. Run and Jump: trailer della data di uscita

Youtube



Spinto nei meravigliosi Reami del Colore, il titolo Mr. Run and Jump deve intraprendere un'avventura frenetica e fluorescente per sconfiggere il minaccioso Void e salvare il suo cane scomparso, Leap. Immaginato come il sogno di uno speedrunner, questo titolo richiede ai giocatori di usare la loro resistenza e la loro destrezza. Per coloro che desiderano un'esperienza più casual, le opzioni di assistenza dinamica consentono ai giocatori di impostare il livello di difficoltà desiderato. Indipendentemente dal livello di abilità, Mr. Run and Jump invita i giocatori a correre, schivare, saltare e correre verso la vittoria.



Gioca subito alla DEMO GRATUITA su Steam!

Altre News per: jumpdatauscita