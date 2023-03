Cursed Mansion - una nuova data di uscita

Inquietanti e subdoli demoni attendono coloro che mettono piede in Cursed Mansion

Trailersu YouTube: https://youtu.be/-IClPvdDvR4



Cursed Mansion; Immagina diessere rinchiuso in una casa enorme e di dover capire comefuggire - perché se non lo fai, non ne uscirai mai più. Unavolta, qualcosa di sinistro è successo qui, e solo tu puoirisolvere i puzzle e uscire.



Pericolose morte si annidano dietro ogni angolo. Il palazzo è un luogospaventoso pieno di subdoli enigmi e solo tu puoi farlofunzionare. Gioca nei panni di Rose e fuggi da Cursed Mansion!Lascia la tua zona di comfort e fai i primi passi nella CursedMansion. Un’esperienza GDR 2D top-down colma di orroreraccapricciante e piena di un'atmosfera così inquietante dalasciarti la pelle d'oca.

L'orologiova tick-tock, tock-tick, tick-tock. Cosa significherà il tempo?



CursedMansion verrà rilasciato il. La data diuscita iniziale è stata posticipata per perfezionare il gioco efornire ai giocatori una migliore esperienza.

