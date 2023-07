Atari e il team di sviluppo Graphite Lab, sono lieti di annunciare che l’attesissimo platform a base di neon Mr. Run and Jump è ora disponibile su PC tramite Steam ed Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e Atari VCS.

Mr. Run and Jump combina una piacevole azione platform con controlli precisi e fluidi. Il design dei livelli, impegnativo e dal ritmo incalzante, richiede concentrazione e offre una notevole rigiocabilità grazie alla presenza di collezionabili, sfide e prove a tempo.

Il trailer di lancio è ora disponibile:

LINK

Catapultato nei meravigliosi Regni dei Colori, il protagonista Mr. Run and Jump si imbarca in una frenetica e fluorescente avventura per sconfiggere il minaccioso Void e soccorrere il suo amico a quattro zampe, Leap. Questo titolo richiede ai giocatori l’utilizzo del proprio ingegno, in aggiunta alla destrezza. Mr. Run and Jump presenta controlli precisi, un gameplay fluido e un design dei livelli free-flow, che lo rendono un sogno per tutti gli speedrunner. Corri, salta, sfreccia e rotola in luoghi difficili da raggiungere per recuperare i collezionabili, oppure regola il livello di difficoltà con l’Assistenza Dinamica per godere di un’esperienza più accessibile e dal ritmo più rilassante.

Mr. Run and Jump è stato sviluppato originariamente nel 2021 come titolo per Atari 2600, progettato da John Mikula, sviluppatore dello studio indipendente Graphite Lab di St. Louis. Atari ha unito le proprie forze con lo sviluppatore per creare una versione moderna di Mr. Run and Jump, mettendo in risalto le caratteristiche migliori del gioco per 2600 su console di nuova generazione e PC, aggiungendo un meraviglioso paesaggio di colori e suoni.

Caratteristiche principali:

Decine di livelli unici all’interno di sei mondi distinti, vivaci e splendidamente illustrati

Un cast di nemici insidiosi, ciascuno con una propria personalità e pattern di attacco

30+ ore di gioco incluse le Prove a Tempo, collezionabili ben nascosti, achievement e molto altro

Controlli precisi che rendono l’esperienza platform di Mr. Run. And Jump fluida e appagante

Vivi la storia originale di un mondo trasformato, di un Vuoto divorante e di tutte le meraviglie dei Regni del Colore

A corredo del lancio, il 31 luglio Atari aprirà ufficialmente i pre-order dell’edizione limitata della versione 2600 di Mr. Run and Jump. Questa versione, su un’autentica cartuccia, sarà disponibile sul sito di Atari: Atari.com.

Sviluppato da Graphite Lab e Heavy Horse Games, Mr. Run and Jump è ora disponibile su PC Windows via Steam ed Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One e Series X|S, e sarà disponibile in seguito su Atari VCS.

