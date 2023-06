Slaps and Beans 2: La Demo in Anteprima al Next Fest di Steam

In occasione dell'edizione di giugno 2023 del Next Fest di Steam , un evento imperdibile per gli appassionati di videogiochi, siamo entusiasti di annunciare il rilascio della demo di Slaps and Beans 2 .



Questo atteso titolo, che ha raggiunto il suo obiettivo di finanziamento attraverso una campagna Kickstarter di successo, è attualmente in fase di sviluppo ed è prossimo al lancio ufficiale su PC e console, sia in formato fisico che digitale. L’uscita sul mercato è prevista per la fine di settembre 2023.



La demo dedicata al Next Fest invece è disponibile gratuitamente ed offrirà agli appassionati l'opportunità di immergersi nel quinto livello di gioco, permettendo loro di assaporare un'anteprima esclusiva di questa nuova avventura in pixel art che vede come protagonisti indiscussi Bud SpencereTerence Hill .



Preparatevi a vivere l'azione, l'umorismo e il divertimento che hanno reso celebri questi due leggendari attori del cinema italiano!



