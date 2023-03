Renato Casaro crea la copertina di Slaps and Beans 2

L’artista italiano Renato Casaro, famoso per aver creato alcune delle locandine di film più iconiche degli anni '70 e '80, ha realizzato la copertina del prossimo titolo realizzato da Trinity Team e Buddy Productions, Slaps and Beans 2.



Il gioco, che celebra le avventure degli amatissimi attori italiani Bud Spencer e Terence Hill in un’estetica pixel art degna degli arcade dell’epoca, è il seguito del popolare titolo originale realizzato interamente dallo studio di sviluppo bolognese.



Classe ’35, il noto illustratore tutt’oggi in piena attività - tra le sue ultime opere la collaborazione con Quentin Tarantino per “C’era una volta… a Hollywood”, ha subito accettato con entusiasmo la proposta di realizzare una cover dedicata, quando alcuni membri del team sono andati ad incontrarlo per raccontargli il progetto e le necessità.

Con una carriera che spazia oltre 50 anni, Renato Casaro è conosciuto in tutto il mondo per il suo talento artistico e la sua maestria nella creazione di immagini mozzafiato. Dopo aver lavorato per molti studi cinematografici, Casaro ha raggiunto la fama grazie alle sue locandine per film come "Rambo", "C'era una volta in America" e "Balla coi lupi".



Slaps and Beans 2 è un beat'em up a scorrimento laterale che permette ai giocatori di controllare Bud Spencer o Terence Hill e di combattere contro nemici divertenti in vari livelli. Inoltre, il gioco presenta anche una modalità multiplayer cooperativa, dove i due giocatori possono unirsi per affrontare insieme le sfide del gioco.“Siamo emozionati e onorati di poter annunciare ai fan che il nuovo titolo sarà accompagnato da una copertina creata dalle mani di Casaro (che ha lavorato con i più grandi registi del mondo qualie molti altri), il quale ha saputo realizzare un’opera d’arte in linea con il suo inconfondibile stile, riuscendo a catturare l'essenza e lo spirito del gioco.”Slaps and Beans 2 sarà presto disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC . La data di uscita ufficiale è prevista per settembre 2023.

