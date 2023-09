Slaps and Beans 2 Recensione

Un sequel divertente e migliorato in tutti i reparti



è un videogioco platform a scorrimento laterale sviluppato e pubblicato da Trinity Team. È il sequel del gioco del 2019, Slaps and Beans, e vede protagonisti i due iconici attori italiani. Dopo averlo provato ecco la recensione.

Storia

Il gioco è ambientato in un mondo cartoonesco e parodistico. I due protagonisti, impegnati in un piccolo diverbio sui, sono alla deriva su una zattera in mezzo all'oceano.vede terra. Una volta scesi dalla zattera si imbattono su un autobus pieno di bambini e un gruppo di contrabbandieri di banane. Da qui parte la loro avventura.

Gameplay

Il gameplay diè semplice ma avvincente, tipico dei picchiaduro in 2D a scorrimento orizzontale. Il gioco offre due distinte modalità: avventura principale e modalità party. La storia principale è suddivisa in livelli da affrontare in modo lineare controllanoe utilizzando i tasti direzionali e i pulsanti del pad per seminare il panico e andare avanti nei livelli. I tasti sono intuitivi e il tutto è abbastanza soddisfacente. Tuttavia, non sempre i colpi sembrano andare a segno. Lainvece è una raccolta di tutti i minigiochi e offre al giocatore puro e leggero divertimento.

Ambedue le modalità possono essere giocate da soli o in due in locale e fino a quattro solo nella modalità party.è forte ma lento, mentreè agile e veloce. I giocatori possono utilizzare una varietà di attacchi per sconfiggere i nemici, tra cui pugni e calci ma anche mosse speciali e la possibilità di lanciare oggetti e persone. I giocatori devono anche risolvere enigmi per progredire nel gioco. Cambiare ilè essenziale per affrontare i diversi rebus ambientali che si trovano lungo il cammino. Certi enigmi sono semplici, ma se ne possono trovare anche di impegnativi. Presenti molti minigiochi che offrono dinamismo al

Comparto Tecnico

La grafica diè colorata e cartoonesca. I personaggi sono ben disegnati e animati. Anche gli scenari, spesso molto vasti, offrono la stessa cura di dettaglio e sono molto ben ralizzati. Il gioco presenta un ottimo comparto audio e una colonna sonora () strepitosa, vivace e divertente che richiama ledei film di Bud Spencer e Terence Hill.sulla torta è il doppiaggio in lingua italiana, oltre ai sottotitoli, che regala un coinvolgimento totale per i giocatori Da segnalare qualche piccolo bug e problema tecnico. Nulla di importante per fortuna.

Conclusione

Voto: 8/10

Gameplay semplice e diventente

Grafica colorata e cartoonesca

Colonna sonora al top

Buona longevità

è un sequel divertente e nostalgico che farà felici i fan di Bud Spencer e Terence Hill. Il gameplay è semplice ma avvincente, laè cartoonesca e il sonoro è di qualità con musiche firmate Oliver Onions. Se cercate platform a scorrimento laterale divertente e coinvolgente Slaps and Beans 2 è un'ottima scelta. Mentre per i fan è un obbligo l'acquisto.

Alcuni enigmi sono impegnativi

Lievi problemi tecnici

Non innova

