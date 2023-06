GTA +: diventa membro del Vinewood Club e ottieni il nuovo Maibatsu MonstroCiti

In più, un terminale operativo gratis per l'Avenger, 50% di GTA$ e RP in più sulle missioni del Progetto Overthrow e di vendita dell'hangar e molto altroCon l'arrivo di GTA Online: San Andreas Mercenaries , gli abbonati a GTA+ ottengono l'accesso al Vinewood Club, una nuova esperienza VIP che include accesso alla pregiata selezione di veicoli del Vinewood Car Club.In più, questo mese gli abbonati a GTA+ ottengono il terminale operativo dell'Avenger per affrontare nuove missioni in San Andreas Mercenaries, il nuovo fuoristrada Maibatsu MonstroCiti e molto altro.Club automobilistico di VinewoodIl Vinewood Club offre servizi premium esclusivi agli abbonati a GTA+, tra cui l'accesso completo al Vinewood Car Club. Le strutture e i privilegi del Vinewood Club continueranno a essere ampliati, offrendo agli abbonati a GTA+ nuove opportunità di aggregarsi e accedere a vantaggi aggiuntivi esclusivi.Vantaggi esclusiviIl Vinewood Car Club è un nuovo luogo in cui è possibile accedere a una selezione di veicoli da provare, farsi consegnare in Freemode e acquistare direttamente a prezzo scontato. Puoi anche consultare ed esaminare il veicolo omaggio di GTA+ nell'area delle ricompense del Vinewood Club, riscattandolo gratis a ogni evento di GTA+.Giri di provaGli abbonati possono utilizzare liberamente la selezione a rotazione di veicoli del Vinewood Club in Freemode, prelevandoli dal Vinewood Car Club o ordinandone la consegna tramite il menu Interazione.Maibatsu MonstroCiti e vernice per cerchioni CamaleonteIl Maibatsu MonstroCiti è preceduto dalla sua reputazione di formidabile fuoristrada. Questo nuovo mezzo di San Andreas Mercenaries è pronto a seminare il caos negli ambienti urbani e rurali. Gli abbonati a GTA+ possono riscuotere il loro Maibatsu MonstroCiti gratuito da Southern San Andreas Super Autos fino al 19 luglio, più una livrea Chepalle Motorsport omaggio per quel pizzico di aura rallistica che non guasta mai.Visita Los Santos Customs o un'altra autofficina per riscattare e applicare gratuitamente le due nuove vernici per cerchioni Camaleonte (perla crema e blu/verde cangiante) per personalizzare fino in fondo la tua auto.Il nuovo terminale operativo dell'AvengerIl terminale operativo , una nuova modifica essenziale per il Mammoth Avenger, fornisce accesso alle nuove missioni di San Andreas Mercenaries del Progetto Overthrow e alle operazioni degli LSA . Riscatta questa modifica quando acquisti o rinnovi un Avenger dal sito in gioco di Warstock Cache & Carry, oppure parla con Charlie nel tuo hangar per dare il via al conflitto contro la Merryweather Security.Nuovo abbigliamento Hinterland e Maschera Dama Libertà neon verdeFai vedere a tutti che ti senti a casa nell'America rurale con i Pantaloncini Hinterland e la Maglietta da lavoro Hinterland , entrambi gratis per gli abbonati a GTA+. Aggiungi inoltre un pizzico di minaccia patriottica al tuo completo con la maschera Dama Libertà neon verde.50% di GTA$ e RP in più sulle missioni del Progetto Overthrow e di vendita dell'hangarAiuta Charlie a far abbassare la cresta alla Merryweather Security completando le missioni del Progetto Overthrow per ottenere il 50% di GTA$ e RP in più fino al 19 luglio. Queste missioni e le operazioni degli LSA possono essere avviate dal nuovo terminale operativo dell'Avenger.Non battere la fiacca sulle tue scorte: questo mese, gli abbonati a GTA+ che si liberano della merce di contrabbando nelle missioni di vendita dell'hangar otterranno il 50% di GTA$ e RP in più.GTA$ e RP doppi nelle prove a tempo per RCLe auto delle prove a tempo RC possono anche essere piccole, ma i guadagni sono enormi grazie ai GTA$ e RP doppi conferiti a tutti i partecipanti abbonati a GTA+.Sconti sulle modifiche dell'Avenger e sugli elicotteriLe funzionalità del Mammoth Avenger sono notevolmente migliorate con San Andreas Mercenaries. Gli abbonati a GTA+ possono personalizzare la propria fortezza volante approfittando di uno sconto del 40% sulle nuove modifiche, inclusa la postazione del Mammoth Thruster , le mitragliatrici e missili .Amplia la tua flotta volante approfittando dello sconto del 30% su tutti gli elicotteri.Un bonus mensile di 500.000 GTA$ e molto altroGli abbonati a GTA+ ottengono inoltre un bonus mensile di 500.000 GTA$ (depositato in automatico al momento del pagamento dell'abbonamento sul proprio conto presso la Maze Bank). Gli abbonati a GTA+ possono anche godere di una serie di vantaggi come l'utilizzo gratuito dei servizi della Downtown Cab Co. (come l'opzione per saltare il viaggio), sconti speciali al Furgone delle armi, richieste di veicoli e abilità gratis per boss e CEO, speciali carte prepagate Shark GTA+ che forniscono il 15% di GTA$ extra e altro ancora.

