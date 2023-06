Formula 1 2023 Recensione

Oggi vi parlo dell'ultima fatica di Codemasters, Formula 1 2023. Gli sviluppatori hanno realizzato il nuovo capitolo, che debutterà il 16 giugno 2023, aggiornando piloti, auto, regole e molto altro. Codemasters ha spinto molto sulla narrativa, eventi F1 World, ecc. Il titolo sarà disponibile giorno 16 giugno su tutte le piattaforme. Dopo averlo provato per svariati giorni, ecco cosa penso di F1 23.



Ildel gioco è molto simile alla versione del 2022, anche se il comportamento delle vetture è totalmente cambiato in meglio. Codemasterers ha lavorato a fianco di alcuni piloti ottenendo un risultato di guida molto appagante e soddisfacente. Ora le auto hanno molto più aderenza nelle curve e danno una sensazione di grip come mai prima d'ora. Con il nuovo modello di guida gli assetti delle auto dovranno essere calibrati a puntino per sfruttare tutti i cavalli. Il modo di guidare influenzerà anche il consumo delle gomme che potrà portare la monoposto a molto sottosterzo.ai cordoli perché se presi troppo bruscamente faranno perdere l'aderenza con l'asfalto e il risultato sarà un fuori pista. Nella fase di decelerazione ci potranno essere dei problemi con il posteriore se i freni non saranno ben bilanciati. Il sistema di guida è stato totalmente stravolto, ma in meglio. È stato reso più reale senza rinunciare alla dose di spettacolo che contraddistingue questa serie.è stata brava a trovare il giusto equilibrio tra simulazione e guida arcade. Parlando della modalità(la più apprezzata dai giocatori), essa si potrà affrontare come pilota o team principal, da soli o in cooperativa (insieme o come avversari).

Le possibilità di personalizzazione sono notevoli come il bilanciamento dell'auto, le prestazioni, gli, rapporti con i media, ecc. Si inizia con i fatti accaduti in, poi si prosegue nei panni di diversi protagonisti che nell'arco di due stagioni permetteranno di capire molte cose che succedono all'interno del paddock. La Carriera è divisa in 17 capitoli che proporranno al giocatore svariati obiettivi da raggiungere. L'altra novità è sicuramente F1 World. Qui si trovano tutte le altre modalità single player e il multiplayer. All'interno dici sono anche le classiche modalitàe Prova a Tempo. Codemasters ha rinfilzato Formula 1 con moltissimi eventi giornalieri, settimanali e stagionali che permette di sbloccare molte cose nella sua progressione. Oltre alle gare si potranno collezionare auto, trofei, figurine, ecc. Sarà anche possibile sbloccare potenziamenti e bonus vari per migliorare le prestazioni delle monoposto nella modalità

Qui si potranno disputare singole gare e campionati online. Per quanto riguarda invece il multiplayer, ci sarà un sistema di divisioni cross-play che permetterà, vincendo, di arrivare nella prestigiosa. F1 23 è strapieno di opzioni. C'è la possibilità di semplificare il modello di guida modificando le impostazioni e calibrare l'esperienza di gioco in base ai risultati che si vogliono ottenere. Sempre dalle opzioni si potrà decidere se correre una gara alrispetto al vero numero di giri e molto altro. Inoltre, se si guida in maniera pulita, si riceverà la licenza più elevata che permetterà di sbloccare nuovi eventi in. Altra novità sono le bandiere rosse. Quest'anno sono presenti e verranno sventolate in particolari situazioni di pericolo come un incidente o per scarsa visibilità. Quando c'è la bandiera rossa, tutte le vetture vengono chiamate aiper poter eseguire il cambio gomme o cambiare strategia di gara.

Sugira bene e si fa ancora guardare. Nonostante il motore grafico sia un po' vecchiotto, le monoposto sono riprodotte sempre con molta cura e il frame rate è solido. Per quanto riguarda i filmati che coinvolgono i piloti e i meccanici nel paddock non ci siamo, l'età del motore si fa sentire più che mai. Le gare sono belle e luminose, quelle notturne in particolare sono bellissime,è spettacolare. Oltre ai nuovi circuiti sono stati aggiornati anche tutti gli altri con un nuovo sistema di illuminazione che permette dei riflessi più naturali e realistici, e molte altre chicche. In F1 23, quando le monoposto vanno fuori traiettoria, raccolgono i pezzi di gomma che impattano sulle prestazioni diminuendo il grip. Tante piccole migliorie che alla fine sommate rendono l'esperienza finale piuttosto soddisfacente. Infine, c'è il supporto al, con la visuale nell'abitacolo, che mette il giocatore nei panni di un vero pilota di Formula 1. Il comparto audio è ottimo con suoni ed effetti realistici che sembrano presi direttamente dal paddock, mentre le scene d'intermezzo sono completamente doppiate in italiano dai commentatori Carlo Vanzini e

è un titolo molto divertente e longevo.ha trovato il giusto compromesso tra simulazione e gioco arcade realizzando il titolo per tutti. Anche se tecnicamente il motore grafico comincia a mostrare un po' gli anni, dal lato gameplay F1 23 ha da offrire moltissimo. La modalità, F1 World e il comparto multiplayer dovrebbero poter accontentare anche i giocatori più esigenti. Tuttavia, bisogna segnalare l'altalenantedei piloti e il comparto meteo poco realistico. Al netto di questo, il gioco merita tantissimo e sicuramente Codemasters aggiusterà con degli aggiornamenti questi piccoli inconvenienti.

