Goat Simulator 3 (2023) Recensione

Grazie all'aggiornamento che ha portato la pecora scomparsa di CATAN a San Angora, vi parlo di Goat Simulator 3. Infatti,per l'occasione, e temporaneamente, Goat Simulator 3 ha cambiato nome in Sheep Simulator 3 per dare il benvenuto alla pecora.



Goat Simulator 3 è un gioco open-world che offre esplorazione e delle mini-sfide molto divertenti e stimolanti. Goat Simulator 3 è nettamente migliorato in tutto rispetto ai capitoli precedenti e ora comprende anche una componente multiplayer. Il gioco è una avventura sandbox, perfetto quando non si ha niente da fare o non si ha voglia giocare seriamente. Un titolo per passare del tempo libero in modo spensierato e divertente.



non ha una trama, uno scopo e neppure una missione principale. Appena iniziato il gioco ci si ritrova liberi di girovagare nella gigantesca isola di. Qui il giocatore sarà libero di interagire come meglio crede con l'ambiente e con le persone in giro nella mappa. Per rendere più interessante il titolo gli sviluppatori hanno inserito degli incarichi casuali da svolgere sparsi per l'intera isola, basterà passarci sopra per attivarli. Si tratta di piccoli eventi che impegneranno il giocatore per pochi minuti. Innei panni di una capra di dovrà leccare, saltare, dare testate in una mappa grandissima con nuove aree tutte da scoprire. Il sistema di controllo è molto basico, poco preciso e reattivo, ma funziona. Servirà un po' di pratica per padroneggiare i controlli e affrontare le varie sessioni di platform al meglio. Ma anche questo fa parte del gioco e bisogna accettarlo per godersi a pieno l'esperienza. Il titolo ha unper 4 giocatori sia in locale che online. Inoltre, Goat Simulator 3 permette formare un gregge di amici per fare più danni tutti insieme in 7 divertenti minigiochi multiplayer. Ci sono decine di oggetti estetici sbloccabili, aree segrete da esplorare e trofei recuperabili nella mappa. Per portare a termine il gioco, finendo tutti gli eventi ed esplorando ogni angolo della mappa, si impiegheranno circa

Per quanto riguarda il comparto tecnico Goat Simulator 3 non vuole stupire nessuno; infatti, se pur migliorato, rimane fermo graficamente a due generazioni fa nonostante l'uscita solo pere PC. Tuttavia, grazie a scenari ricchi di dettagli e a una buona linea d'orizzonte il colpo d'occhio è sufficiente e appagante. Per fortuna la scelta di Coffee Stain Publishing, in continuità con lo spirito spensierato del gioco, non mina in alcun modo il divertimento. Alla fine la grafica non è sempre così importante, specialmente nei titoli di questo genere. Il gioco è pieno diche si fondono con il gameplay dando vita a situazioni esilaranti che spesso oltrepassano la dimensione della realtà. Capiterà spesso di rimanere bloccati e incastrati un po' da per tutto. In aiuto al giocatore ci sarà l’utilissima opzione “rigenera” nel menu di pausa, questa riporterà il giocatore in game togliendolo da situazioni spiacevoli. Il titolo è stato provato su una, e nonostante gli ultimi aggiornamenti, ancora si notano dei cali di framerate durante le sessioni di gioco molto affollate. Tuttavia, rimane sempre godibile e divertente da giocare sia in singolo che in multi.

migliora in tutto e per tutto rispetto al titolo originale. La nuova struttura e le missioni arricchiscono l'avventura che risulta molto più solida e divertente. I bug ci sono ma fanno parte della filosofia del gioco. Ilamplifica il divertimento ai massimi livelli, permettendo di creare un caos totale insieme agli amici. Che siate o meno degli amanti dei sandbox Goat Simulator 3 si rivela un ottimo passatempo per tutti i giocatori che vogliono passare qualche ora a giocare in totale relax.

