F1 23 al massimo grazie a NVIDIA DLSS e Reflex

NVIDIA ha rilasciato il nuovo GeForce Game Ready driver per F1 23 , il cui lancio è previsto per il 16 giugno, con il supporto di NVIDIA DLSS 2 e NVIDIA Reflex.

Questo nuovo Game Ready Driver consentirà anche ai giocatori di GeForce RTX di essere Game Ready per Aliens: Dark Descent e di supportare 8 nuovi display di gioco compatibili con G-SYNC e altre 7 impostazioni di gioco ottimali della GeForce Experience.

Gioco pronto per F1 23

Su PC, gli utenti di GeForce RTX possono accelerare i frame rate con NVIDIA DLSS 2. Inoltre, è in arrivo per il nuovo gioco l’aggiornamento NVIDIA DLSS 3.

Tutti i giocatori GeForce RTX beneficeranno dei più alti frame rate possibili quando attiveranno riflessi, ombre e occlusione ambientale del ray-tracing grazie ai core di ray-tracing dedicati su ogni GPU GeForce RTX. Inoltre, i giocatori di GeForce GTX 900 (e più potenti) potranno rendere le corse con F1 23 ancora più reattive grazie a NVIDIA Reflex .

F1 23 include tutti i team, i piloti e i circuiti del FIA Formula One World Championship™ del 2023, compresi gli attesissimi Gran Premio di Las Vegas e Losail International Circuit, in Qatar. Il gioco permette inoltre di creare una vera e propria narrativa con il ritorno della modalità Braking Point, il secondo capitolo che porta i giocatori al di là delle gare e a uno sguardo più ravvicinato alla vita di un pilota di F1.

Ancora altre chicche e aggiornamenti Game Ready

Questo è il driver da usare per Aliens: Dark Descent

Il nuovo driver Game Ready aggiunge il supporto per 8 nuovi display compatibili G-SYNC, tra cui:

Asus PG38UQ



Asus VG27AQ3A



Asus VG279QM1A



Asus VG27AQML1A



LG 27GR83Q



LG 32GR93U



Panasonic MZ1500



Panasonic MZ980

Il nuovo Game Ready Driver aggiunge le impostazioni ottimali di GeForce Experience per 7 nuovi giochi:

Diavolo IV



Starship Troopers: Sterminio



Combattente di strada 6



Scossa del sistema



Il Signore degli Anelli: Gollum



Le prove di Outlast



Voidtrain

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

Link correlati:

F1 23 Pilota pronto per il gioco su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/news/f1-23-game-ready- autista

(Video) Trailer video F1 23:

https://youtu.be/wHNgoRCWqTg

Altre News per: massimograzienvidiadlssreflex