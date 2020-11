NVIDIA GeForce | 4 titoli più veloci grazie al DLSS

Inoltre, Fortnite ottiene una nuova mappa creativa

NVIDIA è felice di annunciare che 4 nuovi titoli godono ora del supporto del DLSS con il risultato di un sostanziale incremento del frame rate, generando al contempo immagini di gioco belle e nitide.

Un altro Holiday Blockbuster con RTX ON

Abbiamo riscontrato molto entusiasmo rispetto al nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War, e siamo felici di avervi contribuito grazie al supporto del ray-tracing DXR, del DLSS, della tecnologia Reflex, Ansel e Highlights. Il DLSS ha incrementato il frame rate fino all’85% in 4K sulla nostra serie di schede grafiche GeForce RTX, per la più veloce e fedele esperienza in Call of Duty: Black Ops Cold War.





Il DLSS supporta ora War Thunder e altri 2 giochi

Il DLSS non è utile solo per i grandi studi. L’SDK DLSS di NVIDIA viene utilizzato per aumentare le prestazioni anche dai piccoli sviluppatori e dagli sviluppatori indie. Infatti, gli altri titoli che godono ora del supporto del DLSS di NVIDIA DLSS sono:

War Thunder (precedentemente non annunciato) – con prestazioni accelerate fino al 30% @ 4K

Enlisted– con prestazioni accelerate fino al 55% @ 4K

Ready or Not – con prestazioni accelerate fino al 120% @ 4K

Alimentato da core IA dedicati sulle GPU GeForce RTX, chiamati Tensor Core, il DLSS ha accelerato fino a oggi le prestazioni in più di 25 giochi, aumentando significativamente il frame rate e garantendo ai giocatori GeForce RTX un gameplay ad alte prestazioni con le più alte risoluzioni e impostazioni, anche quando si utilizzano effetti ray-tracing immersivi.





‘RTX Deathrun’ – Fortnite ottiene una nuova mappa personalizzata RTX!

Il 18 novembre, NVIDIA ed Epic pubblicheranno una nuova mappa personalizzata per Fortnite, la ‘RTX Deathrun’ creata da Shride e Pimit. È possibile accedervi attraverso la modalità creativa Fortnite con il seguente codice della mappa: 2623-0157-9251.

All’interno del Deathrun, i giocatori potranno sperimentare diverse caratteristiche di ray-tracing. Il primo luogo, the Shattered Reality, prende vita attraverso i riflessi del ray-tracing. Nella Mystic Cave, gli effetti di luce sono più realistici che mai grazie alle ombre ray-tracing. In aggiunta, grazie all’illuminazione globale del ray-tracing, l’area della Military Base è potenziata da un’illuminazione in tempo reale, interattiva e indiretta, che mette in evidenza ulteriori dettagli. Durante l’esplorazione di queste aree, i giocatori lavoreranno per evitare ostacoli cercando di completare il percorso Deathrun il più velocemente possibile!





