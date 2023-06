Proscenic: su Geekbuying tanti prodotti in sconto

Sconto del -38%: 261,71€

Alleati per le pulizie come robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti, ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa, scontati dal 10 fino al 29% sul prezzo di listinoProscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, presenta una serie di prodotti in offerta su Geekbuying: il periodo di validità delle promozioni si concluderà il 22 giugno. Tanti i prodotti scontati, dal 33 fino al 56% sul prezzo di listino: robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti, ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa.Oltre ai prezzi riportati in pagina, inserendo il codice "GKB11ANNI3" si può ottenere un ulteriore sconto di 10$, se il prezzo del prodotto è maggiore di 100$. Pagando via Paypal, si può avere un ulteriore sconto di 10$, nel caso in cui il prezzo superi i 200$.Di seguito l’elenco completo dei prodotti soggetti alla promozione:I robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 V10 sono tra le ultime novità di casa Proscenic. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. Dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright, possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi. L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere fornito anche di base di svuotamento automatico.Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic 850T è caratterizzato da un design minimal ed elegante. Con una potenza di aspirazione molto elevata da 3000Pa, è possibile aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e i rifiuti, ma anche lavare e aspirare allo stesso tempo grazie al suo contenitore 2-in-1.Il P11 Smart è un potente aspirapolvere senza fili con aspirazione ultra-forte da 30000 PA. Dotato di display touch e connesso all’app smart, grazie alla tecnologia VBoost aumenta automaticamente l’aspirazione quando incontra un tappeto. La batteria ha una lunga durata, con autonomia fino a 60 min. È compatibile con il set di spazzole specificatamente progettato da Proscenic per gli amanti degli animali domestici che, si sa... lasciano i loro peli ovunque in giro per casa! Oltre al P11 Smart, troverai on offerta anche le scope elettriche P11 Animal e P11. Le friggitrici ad aria Proscenic T21, T22 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l'applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura.

