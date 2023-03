Primavera… tempo di pulizie e non solo:



da Proscenic, in offerta tanti prodotti per la smart home



La primavera è ormai arrivata: quale momento migliore per dedicarsi alla propria casa, rendendola più accogliente e smart? È con questo spirito che Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, accoglie la bella stagione con una serie di prodotti in offerta. Il periodo di validità delle promozioni legate allo Spring Deal da lunedì 27 marzo (ore 18) a mercoledì 29. Tanti i prodotti soggetti all’offerta, con sconti dal 13 fino al 39%: aspirapolvere e lavasciuga utili come alleati per le pulizie di primavera, friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa, baby monitor per controllare il sonno dei più piccini.Il P12 è l’aspirapolvere senza fili che fa dell’autonomia, della versatilità d’uso i propri punti cardine. Dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata, un motore brushless che gli fornisce di un’aspirazione di 33 kPa (120AW), raccoglie efficacemente lo sporco e i detriti sul pavimento. Inoltre, la setola guida dalla forma a V brevettata lavora con le spazzole interne per ridurre efficacemente i grovigli di capelli, offrendo prestazioni potenti.

Prezzo originale P12: 239,00€

Sconto del -13%: 209€





Le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 e T31 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l'applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura.



Prezzo originale T20: 99€

Sconto del -25%:74 €

Prezzo originale T21: 139€

Sconto del -25%: 104€

Prezzo originale T22: 139€

Sconto del -25%: 104€

Prezzo originale T31: 199 €

Sconto del -15%: 169€

Il WashVac F20 è l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart.



Prezzo originale WashVac F20: 399,00€

Sconto del -25%: 299€

Il Baby Monitor BM300 di Proscenic è stato progettato per offrire la massima flessibilità e sicurezza, grazie alla sua tecnologia avanzata e alle numerose funzioni di controllo. Con una telecamera HD da 1080p e uno schermo ampio da 5 pollici, è possibile osservare ogni piccolo movimento ed espressione in modo vivido e dettagliato, anche durante la notte, grazie alla funzione di visione notturna che evita di disturbare il bambino.



Prezzo originale BM300: 179,00€

Sconto del -39%: 109€

Altre News per: proscenicoffertatantiprodotti