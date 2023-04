Proscenic - tanti prodotti in offerta

Offerte di Aprile: da Proscenic,tanti prodotti

per la smart home in offerta

e

Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, torna con una serie di prodotti in offerta. Il periodo di validità delle promozioni sarà a partire dal 21 fino al 30 aprile. Tanti i prodotti soggetti all’offerta, con sconti dal 10 fino al 40%: dai robot aspirapolvere per la pulizia della casa senza pensieri, alle friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa, ma anche baby monitor per controllare il sonno dei più piccoli.I robot aspirapolvere intelligentisono tra le ultime novità di casa Proscenic. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. Dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright, possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi. L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere fornito anche di base di svuotamento automatico.

Prezzo originale X1: 499,00€

Sconto del -26% + coupon: 399€

Prezzo originale V10: 399,00€

Sconto del -33% + coupon: 269€



Le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 eT31 sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l'applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura.



Prezzo originale T20: 99€

Sconto del -21% + coupon: 79€

Prezzo originale T21: 139€

Sconto del -10% + coupon: 98,8 €

Prezzo originale T22: 139€

Sconto del -25%: 109 €

Prezzo originale T31: 199 €

Sconto del -15% + coupon: 169 €



Il robot aspirapolvere 850T è l’aspirapolvere caratterizzato da un design minimal ed elegante. Con una potenza di aspirazione molto elevata da 3000Pa, è possibile aspirare facilmente tutta la polvere, i capelli e i rifiuti, ma anche lavare e aspirare allo stesso tempo grazie al suo contenitore 2-in-1. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart. In questo caso, l’offerta è limitata dal 17 al 23 aprile.



Prezzo originale 850T: 239,00€

Sconto del -30% + coupon: 169 €



Il WashVac F20 è l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart.

Prezzo originale WashVac F20: 399,00€

Sconto del -18% + coupon: 329 €



Il Baby Monitor BM300 di Proscenic è stato progettato per offrire la massima flessibilità e sicurezza, grazie alla sua tecnologia avanzata e alle numerose funzioni di controllo. Con una telecamera HD da 1080p e uno schermo ampio da 5 pollici, è possibile osservare ogni piccolo movimento ed espressione in modo vivido e dettagliato, anche durante la notte, grazie alla funzione di visione notturna che evita di disturbare il bambino.



Prezzo originale BM300: 179,00€

Sconto del -40% + coupon: 109€





Il P12 è l’aspirapolvere senza fili che fa dell’autonomia, della versatilità d’uso i propri punti cardine. Dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata, un motore brushless che gli fornisce di un’aspirazione di 33 kPa (120AW), raccoglie efficacemente lo sporco e i detriti sul pavimento. Inoltre, la setola guida dalla forma a V brevettata lavora con le spazzole interne per ridurre efficacemente i grovigli di capelli, offrendo prestazioni potenti.



Prezzo originale P12: 239,00€Sconto del -13% + coupon: 209€

