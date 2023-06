Bethesda all’evento Xbox Games Showcase Extended

Una sintesi degli annunci di Bethesda Softworks durante l’evento Xbox Games Showcase Extended





Hi-Fi RUSH | Aggiornamento Sfida arcade! Comunicato ufficiale

Tango Gameworks ha rivelato che il suo gioco di successo Hi-Fi RUSH aggiungerà nuovi contenuti il mese prossimo nell' Aggiornamento Sfida arcade! Questo aggiornamento includerà una serie di nuovi contenuti, tra cui due nuove modalità di gioco: FEBBRE DA BPM! e TORRE ARCADE! , con nuova musica e una serie di nuove personalizzazioni per i giocatori e attacchi speciali. L'aggiornamento della Sfida arcade! sarà disponibile gratuitamente il 5 luglio per tutti i giocatori che possiedono già il gioco. Hi-Fi RUSH è disponibile ora su Xbox Series X|S e PC.



https://youtu.be/WY7R1S1zPpE



Fallout 76 | Trailer “A punti di luna”

Chiama gli amici intorno al fuoco e guarda il nuovo trailer di Bethesda Games Studio dedicato al prossimo aggiornamento di Fallout 76 , “ A punti di luna” , in arrivo il 20 giugno su tutte le piattaforme. Affronta due nuovi eventi pubblici, Sani e salvi e Bestie da soma , scopri il diavolo blu e l’ ogua , due nuovi criptidi avvistati in Appalachia, e goditi tanto altro in questo aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Fallout 76 .



https://www.youtube.com/watch? v=1U5OhlW6legge



The Elder Scrolls Online | Perché è il momento ideale per i nuovi giocatori di scoprire Necrom

Il direttore creativo di The Elder Scrolls Online Rich Lambert e il direttore artistico CJ Grebb analizzano il filmato dell’ultimo capitolo Necrom e parlano dei motivi per cui conviene provare ESO e l’ultimo capitolo ai giocatori nuovi e veterani. The Elder Scrolls Online: Necrom è ora disponibile su PC/Mac e lo sarà su console il 20 giugno 2023.



