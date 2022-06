Xbox & Bethesda Games Showcase tutte le info

Bethesda mostra la prima vera anteprima di Starfield, svela il gamplay di Redfall e tanto altro ancora all’evento Xbox & Bethesda Games Showcase

Ecco gli aggiornamenti forniti durante l’evento Xbox & Bethesda Games Showcase.

Ecco un resoconto di quello che abbiamo mostrato.



Starfield | Trailer di gioco ufficiale



https://www.youtube.com/watch? v=zmb2FJGvnAw



In questo primo gameplay reveal di Starfield Todd Howard ha mostrato più dettagli del gioco tra cui l’esplorazione dei pianeti, la personalizzazione delle astronavi e la loro guida, la costruzione di avamposti, l’avanzato sistema ruolistico e la creazione del personaggio e molto altro ancora.

Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crei il personaggio che desideri ed esplori con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per svelare il più grande mistero dell’umanità.



L’anno è il 2330. L’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ti unirai a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.



Redfall | Arkane Austin condivide il primo video di gioco ufficiale di Redfall



https://www.youtube.com/watch? v=-JgZpvM_4Co



Redfall, l’ultimo gioco di Arkane Austin, è lo sparatutto in soggettiva cooperativo open world ambientato nella città insulare di Redfall, nel Massachusetts, invasa da una legione di vampiri. Il primo trailer ufficiale di gioco ha mostrato il gamplay del titolo, basato sulle meccaniche creative per cui gli studi di Arkane Austin sono così conosciuti.



I giocatori scopriranno intriganti modi di combinare i poteri e le abilità dei loro compagni di squadra per affrontare l’orda di vampiri. Redfall offre un profondo sistema di abilità per ogni personaggio. Abbiamo Devinder, il criptozoologo eccessivamente curioso, Layla, la studentessa universitaria telecinetica, Remi, il brillante e affidabile ingegnere di combattimento e Jacob, l’ex tiratore scelto dell’esercito.



Luoghi familiari di Redfall, come il centro città e il lungomare, conducono a spazi soprannaturali che alterano la realtà in modi spaventosi. Scopri il mistero della minaccia vampirica di Redfall in una storia di azione e di narrazione ambientale.



Fallout 76 | Spedizioni: il Pitt arriva gratis a settembre 2022



https://www.youtube.com/watch? v=b2WO27xDYbE



Spedizioni: il Pitt è il prossimo importante aggiornamento di Fallout 76, in arrivo gratuitamente per tutti i giocatori a settembre. Viaggia oltre i confini dell’Appalachia fino al Pitt, una cupa terra industriale desolata paralizzata dal conflitto e afflitta dalle radiazioni. Aiuterai l’Unione, un nuovo gruppo di combattenti per la libertà nel disperato tentativo di rivendicare la propria casa da una fazione di predoni assetati di potere nota come i Fanatici.



Il nuovo trailer di gioco offre uno sguardo agli entusiasmanti contenuti in arrivo con Fallout 76: il Pitt a settembre, tra cui un nuovo luogo (Pittsburgh), missioni ripetibili in continua evoluzione per un massimo di quattro giocatori, nuove storie e fazioni, nuove ricompense per i giocatori e nuovi nemici.



The Elder Scrolls Online | Difendi l’Eredità dei bretoni con The Elder Scrolls Online: High Isle disponibile ora su PC/Mac e Stadia e il 21 giugno su Xbox e PlayStation



https://www.youtube.com/watch? v=Y-UYAmIXYU0



Il nuovo trailer di gioco di The Elder Scrolls Online: High Isle presenta le lande dei bretoni e una nuova storia in arrivo per questo più recente capitolo. Il nuovo trailer di gioco di The Elder Scrolls Online: High Isle esce su console il 21 giugno.



Gli oltre 20 milioni di giocatori di ESO avranno accesso a una terra mai vista prima a Tamriel, a due nuovissimi compagni, a un nuovo gioco di carte chiamato Tales of Tribute e a ore e ore di storia principale, boss impegnativi e missioni secondarie. I giocatori possono acquistare il nuovo capitolo tramite il negozio di ESO, i rivenditori o il negozio della piattaforma che preferiscono. High Isle è ora disponibile su PC/Mac e Stadia e uscirà il 21 giugno 2022 su Xbox e PlayStation.

