Amber Heard perde causa contro Johnny Depp : Il milione di dollari e controversie social

Amber Heard ha subito una sconfitta nella causa legale contro il suo ex marito, Johnny Depp, ed è stata condannata a versargli un risarcimento di 1 milione di dollari. Come conseguenza, l'attore ha deciso di destinare tale somma a diverse organizzazioni benefiche. Nel corso del 2021, Johnny Depp è stato protagonista di un processo controverso con la sua ex moglie, Amber Heard, la quale lo aveva accusato di violenze domestiche. L'attrice è stata giudicata colpevole di diffamazione nei confronti dell'attore e pertanto è stata costretta a risarcirlo con l'importo stabilito. Secondo quanto riportato da TMZ, Depp ha preso la decisione di devolvere il denaro a cinque enti di beneficenza, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali a riguardo.

Dopo la conclusione della causa con Heard, l'attore è ritornato a condurre la sua vita come prima, anche se tale disputa legale ha comportato l'annullamento di molti dei suoi contratti professionali. Durante il processo con l'ex moglie, diverse ex partner di Depp, tra cui Kate Moss e Vanessa Paradis, si sono pubblicamente schierate in sua difesa, ricevendo anche un ampio sostegno dai social media. Molti utenti sui social hanno criticato l'approccio mediatico adottato nel trattare la vicenda legale, esprimendo dubbi sul modo in cui è stata gestita.

