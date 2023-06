L'ADD-ON PER LO SKATE DI RIDERS REPUBLIC DAL 26 SETTEMBRE

Gli skater stanno per entrare nella scena di Riders Republic. La cultura dello skate irromperà nella Repubblica a partire dal 26 settembre, con una nuova area dedicata, una nuova carriera, sponsor e un gameplay tutto nuovo

ITALIA, 12 GIUGNO 2023 - Ubisoft ha annunciato che l'add-on skate di Riders Republic sarà disponibile per tutti i giocatori il 26 settembre 2023. Lo skate diventa il nuovo sport che si aggiunge al coinvolgente parco giochi multisport di Riders Republic. Con una varietà di sport, dallo sci allo snowboard, dalla bicicletta alla BMX, e ora lo skate, sia per il gioco in solitaria che in multiplayer, ora hai una scelta ancora più ampia per i tuoi sport preferiti da giocare e padroneggiare. Il nuovo add-on Skate sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation4, PlayStation5 e Windows PC tramite Ubisoft Store, Epic Games Store e Steam. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Amazon Luna per accedere al gioco. La patch stagionale sarà disponibile il 26 settembre.

Lo Skate add-on sarà disponibile per l'acquisto in game al prezzo di 25€. I giocatori possono anche acquistare il pacchetto Skate Plus, che include il componente aggiuntivo Skate, il Ridge Ultimate Pack, l'Hoverboard e i cosmetici sui negozi digitali, al prezzo di 39,99€.

Ai giocatori che già possiedono alcuni contenuti dell'Anno 2, come il Ridge Ultimate Pack e l'Hoverboard, verrà offerto un bundle scontato tramite il negozio in game.

I giocatori desiderosi di essere tra i primi a giocare e a condividere il loro feedback su Skate possono già iscriversi a un prossimo test tecnico qui: https://register.ubisoft.com/sign-up-riders-republic.

