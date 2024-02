Minecraft annuncia l'introduzione di Add-on nel Minecraft Marketplace nell'edizione Bedrock di Minecraft

Gli Add-on sono come le mod - cambiano l’aspetto e il comportamento degli elementi del gioco - e, a differenza di molti altri contenuti nel Marketplace, possono essere applicati ai mondi esistenti. Con gli Add-on è possibile aggiungere blocchi personalizzati, oggetti, mob, ricette e altri elementi di gioco ai propri mondi.

Ad esempio, un Add-on potrebbe creare una lapide dove un giocatore muore, conservando al sicuro i suoi oggetti fino alla rottura, o aggiungere un portale che i giocatori possono costruire per collegare due punti del mondo. Gli Add-on possono essere applicati a mondi e reami in modalità multiplayer ed è sufficiente che il proprietario del mondo ne sia proprietario.

I giocatori potranno comunque installare le mod al di fuori del Marketplace: non sarà infatti tolta la possibilità di caricare i mod da siti web di terze parti o da applicazioni mobili che sono conformi all'End-User License Agreement (EULA) di Minecraft .

Questo lancio rappresenta un'anteprima pilota di come saranno gli Add-on in futuro, con l'obiettivo di testarli e di raccogliere il feedback della community, in attesa di ulteriori novità che arriveranno nel corso dell'anno.

Gli annunci completi, compreso l'elenco degli Add-on disponibili nel Minecraft Marketplace, sono disponibili sul blog di Minecraft.net.