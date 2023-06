F1 23 - i piloti discutono i punteggi ottenuti in My Team

I PILOTI DI FORMULA 1 PROVANO A INDOVINARE IL LORO PUNTEGGIO PER IL LANCIO DI EA SPORTS F1 23











Guarda i piloti mentre svelano e discutono dei punteggi ottenuti in "My Team" qui.

EA in collaborazione con Formula 1, ha pubblicato oggi i punteggi che hanno ottenuto i piloti per il giorno del lancio di EA SPORTS F1 23, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™ in uscita il 16 giugno. Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e altri piloti della griglia 2023 hanno partecipato alla sfida "guess the racing" durante i loro soggiorni a Monaco e Barcellona mostrando le loro reazioni quando sono stati svelati loro i punteggi.

Per calcolare le valutazioni per il giorno del lancio, EA SPORTS ha compilato e analizzato i risultati e le prestazioni reali dei piloti dalla stagione di Formula 1 2023 fino al FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2023 di quest'anno. Con l'aiuto degli esperti di F1, Anthony Davidson e Alex Jacques, per guardare oltre i dati puri e separare l'uomo dalla macchina, lo studio ha aggiornato il suo algoritmo affinché fosse più rappresentativo della forma attuale di un pilota e meno dipendente dalla sua storia. Le valutazioni dinamiche nella modalità My Team del gioco si aggiorneranno ogni poche gare, riflettendo l'azione e il dramma dentro e fuori la pista.

Le valutazioni dinamiche sono suddivise in quattro categorie, oltre a un punteggio complessivo. Le categorie sono:

Esperienza (EXP): Si basa sul numero di partenze in gara di un pilota nel corso della sua carriera.

Racecraft (RAC): La capacità del pilota di farsi strada nel gruppo e di finire in una posizione superiore a quella di partenza.

Consapevolezza (AWA): Il minor tempo trascorso nella stanza dei commissari aiuterà qui piloti.Le penalizzazioni nel corso del campionato reale influenzeranno il punteggio di questa categoria.

Pace (PAC): Il vantaggio è per coloro che si avvicinano di più ai tempi di qualifica e di gara più veloci. Viene preso in considerazione anche il pilota che batte il proprio compagno di squadra.

Generale (RTG): La combinazione delle quattro valutazioni precedenti. Questa valutazione complessiva aumenterà e diminuirà nel corso della stagione in base alle prestazioni.

"È davvero avvincente vedere la passione, il cameratismo e le battute che le nostre valutazioni dinamiche generano tra i piloti di Formula 1", ha dichiarato John Merchant, F1® Brand Director di Codemasters. "Quest'anno abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro gruppo di esperti per garantire un maggiore equilibrio tra i piloti più esperti e quelli che si trovano nella fase iniziale o intermedia della loro carriera, soprattutto in termini di valutazione dell'esperienza. Come sempre, aggiorneremo le statistiche dei piloti nel corso della stagione di F1 per garantire che il gioco rimanga pienamente calibrato con lo sport per tutta la stagione".

Le valutazioni complete dei piloti di F1 23 nel gioco per il lancio sono:



Le valutazioni sono un elemento chiave di “My Team”, la modalità di gioco pilota-proprietario che dà ai giocatori l’opportunità di creare la propria storia in Formula 1 con la scuderia reale preferita o come undicesima coppia sulla griglia di partenza. I giocatori potranno approfittare di molte delle nuove caratteristiche di F1 23 all'interno della modalità "My Team", tra cui l'attesissimo Las Vegas Strip Circuit™ e il Losail International Circuit, la distanza di gara del 35% e le bandiere rosse richieste dalla community, che aumentano l'emozione e la strategia del gioco, la maneggevolezza aggiornata e la tecnologia del controller Precision Drive per una maggiore sensibilità e consapevolezza.

La Champions Edition di F1 23 , che verrà rilasciata il 13 giugno, presenta inoltre 8 nuove My Team Icons, tra cui Nigel Mansell, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado, e Jamie Chadwick.

F1

23

sarà disponibile per PlayStation

5, Xbox Series X|S, PlayStation

4, Xbox One, e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.





Altre News per: pilotidiscutonopunteggiottenutiteam