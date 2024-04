DEEP DIVE CARRIERA F1 24

Approfondimento ufficiale sulla modalità Carriera di F1 24

EA SPORTS F1 24 invita i giocatori a diventare uno dei 20 piloti nella nuova modalità Carriera - Guardate il Deep Dive QUI Electronic Arts ha presentato oggi il secondo Deep Dive di F1 24 dedicato alla modalità Carriera, che ha ricevuto l'aggiornamento più significativo dal 2016. Codemasters ha sviluppato il suo approccio alla Carriera del Pilota introducendo un'esperienza per giocatore singolo che riflette le sfide del mondo reale affrontate dai piloti di F1. Per la prima volta, i giocatori possono affrontare la lotta per il titolo attraverso gli occhi degli attuali protagonisti della stagione di F1, dei promettenti talenti della F2™, o costruire sulla legacy di piloti iconici come Ayrton Senna e Michael Schumacher. La nuova modalità Carriera si avvale del sistema di riconoscimento dei piloti, che dà maggior peso a ogni decisione presa in pista e fuori. Proprio come nel mondo reale, con l'aumentare della reputazione del giocatore crescono anche le opportunità, con la possibilità di partecipare a riunioni contrattuali segrete, di ottenere offerte da altre squadre e di avere un team di Ricerca e Sviluppo più motivato. Questa modalità introduce anche una novità unica: gli Accolades, pietre miliari a lungo termine legate allo sport e a ciascun pilota, basate sui risultati ottenuti nel mondo reale. Personalizzando il pilota all’inizio dell’esperienza, i giocatori hanno a disposizione una tabula rasa su cui costruire e i riconoscimenti si guadagneranno man mano che si progredisce, mentre scegliendo di giocare nei panni di uno dei professionisti, i giocatori si troveranno di fronte a sfide basate sui risultati ottenuti nella vita reale. La modalità Carriera a due giocatori include tutte le nuove funzionalità per giocatore singolo, mentre la Carriera Sfida offre un nuovo modo di competere e sperimentare F1 24, con scenari mutevoli basati su un pilota e una squadra esistenti, identici per tutti i giocatori e determinati dal voto dei giocatori. I fan possono vedere il secondo Deep Dive al seguente link e leggere ulteriori informazioni sulla modalità Carriera qui. Il prossimo Deep Dive di F1 24 arriverà il 29 aprile e rivelerà informazioni più approfondite riguardanti il gameplay.