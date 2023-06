CYGNI: All Guns Blazing - Presentato nuovo Story Trailer

Aperti i pre-order per l’edizione fisica

KONAMI & KeelWorks svelano la cover art definitiva in attesa del lancio atteso per il 2023



Konami Digital Entertainment B.V. e lo studio scozzese KeelWorks Ltd annunciano l’apertura dei pre-order dell'edizione fisica di CYGNI: All Guns Blazing per PlayStation®5 e Xbox Series X|S. Svelata, inoltre, la cover art definitiva del gioco, con la nave Orca al centro della scena pronta ad affrontare l’epica battaglia che la attende!



Ad accompagnare l’inizio dei pre-order, anche un inedito Story Trailer che mostra una chiamata alle armi di ispirazione cinematografica e azioni al cardiopalma in livelli in-game mai mostrati prima, il tutto in puro stile next-gen.

Già disponibile per essere incluso nelle wish-list di PlayStation5 e Steam, CYGNI: All Guns Blazing uscirà nel corso del 2023. Dettagli sui pre-order delle edizioni digitali e sulladata di lancio saranno presto svelati.

CYGNI: All Guns Blazing è uno sparatutto twin-stick a scorrimento verticale che combina nostalgici elementi old school con grafica next-gen, animazioni dal sapore Hollywoodiano e azione intensa.

Altre News per: cygnigunsblazingpresentatonuovostorytrailer