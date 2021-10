KONAMI e KeelWorks insieme per CYGNI: All Guns Blazing

KONAMI E KEELWORKS ANNUNCIANO UN NUOVO ACCORDO DI PUBBLICAZIONE PER CYGNI: ALL GUNS BLAZING



Shoot 'em up next-generation che segue le orme dei classici giochi KONAMI con grafica cinematica, azione intensa e paesaggi sonori orchestrali.

Konami Digital Entertainment B.V. e lo studio scozzese KeelWorks Ltd annunciano un accordo di pubblicazione mondiale per CYGNI: All Guns Blazing, titolo di debutto di KeelWorks Ltd. Twin-stick shooter a scorrimento verticale, CYGNI combina nostalgici elementi old school con grafica next-gen, animazioni dal sapore Hollywoodiano e azione intensa.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con KeelWorks”, commenta Richard Jones, Development Strategy Manager di Konami Digital Entertainment B.V.. “Siamo davvero onorati di lavorare con questo giovane e talentuoso studio. Dal primo momento in cui abbiamo giocato a CYGNI ci siamo resi conto di quanto il titolo incarnasse il DNA dei classici giochi KONAMI, e uno dei nostri obiettivi era quello di poter lavorare su giochi in grado di rievocare lo spirito di questi classici. L’esplosivo gameplay, l’affasciante design e lo splendido impatto grafico fanno di CYGNI il perfetto shoot ’em up moderno”.

Meher Kalenderian, Founder & CEO di KeelWorks Ltd aggiunge: “Come piccola compagnia indie, KeelWorks era alla ricerca di un investitore che permettesse al team di crescere e dedicarsi appieno allo sviluppo della sua prima opera, CYGNI. Rispetto a tutti i publisher con cui abbiamo parlato, l’incontro con KONAMI è stato fin da subito diverso e si è immediatamente distinto dagli altri. Con alle spalle una lunga e blasonata storia di classici shoot ’em up, KONAMI ha immediatamente riconosciuto la direzione verso cui volevamo portare CYGNI e il suo enorme potenziale.

Ad ogni modo, ciò che più ci ha persuaso e incoraggiato a chiudere un accord con KONAMI è stato il loro entusiasmo a investire non semplicemente nel gioco ma anche nel team e nelle persone dietro di esso. Siamo stati colpiti e onorati dal loro approccio. Siamo entusiasti di questa partnership e non vediamo l’ora di condividere nuovi dettagli di CYGNI!”.

CYGNI: All Guns Blazing è attualmente in sviluppo per PC e console. Ulteriori dettagli sulla finestra di pubblicazione saranno prossimamente svelati.







Affascinanti immagini ed effetti visivi che non danno tregua, paesaggi sonori che permeano ogni secondo di gameplay e azione frenetica fanno di CYGNI: All Guns Blazing l’avanguardia degli shoot 'em up di nuova generazione.Sopraffatti da armi e piloti, tuffatevi in un cielo infernale per prendere parte a una guerra all'ultimo sangue per la sopravvivenza. Sceglete se convogliare l’energia alle armi o al sistema difensivo e preparatevi a contrastare ondate di nemici via terra e via cielo.



Migliorate la vostra nave e abbattete colossali boss alieni in scontri viscerali; fate tutto ciò che è necessario per sopravvivere!CYGNI assalta occhi, orecchie e mente offrendo una straordinaria esperienza videoludica. CYGNI non cerca di reinventare il concetto di shoot 'em up ma eleva il genere trasmettendo una genuina sensazione di esperienza next-gen.Accampata tra i resti di una civiltà perduta da tempo sul pianeta CYGNI, la colonia viene decimata da un attacco a sorpresa a opera di una potente razza aliena biomeccanica. Come uno degli ultimi piloti su una delle poche portaerei rimaste nella flotta, sarete l'unica linea di difesa contro l'inflessibile bombardamento alieno.



Con immagini, animazioni ed effetti speciali next generation, CYGNI è il nuovo punto di riferimento per gli shoot 'em up cinematografici.

Come pilota solitario o uno dei due in co-op locale, dovrete farvi strada e sopravvivere attraverso intensi livelli ostili e incessanti ondate nemiche.

Segliete in qualsiasi momento dove convogliare l’energia, se agli scudi (divensiva) e alle armi (offensiva).

Raccogliete energia per potenziare la vostra nave e il vostro armamentario, da proiettili dall’elevata potenza di fuoco a una vera e propria pioggia di missili.

Lanciate attacchi aria-aria o aria-terra mentre attraversate futuristiche metropoli, oceani e molti altre ambientazioni.

Affrontate faccia a faccia gargantueschi nemici in epiche e cinematiche boss battle.

Musiche orchestrali e immersive paesaggi sonori vi accompagneranno durante l’azione.

Per tutte le notizie e gli aggiornamenti su CYGNI: cygnigame.com



Altre News per: konamikeelworksinsiemecygnigunsblazing