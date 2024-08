CYGNI: All Guns Blazing disponibile ora su PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic Games Store!Sperimentate la nuova generazione degli Shoot 'em up su console & PC!

Konami Digital Entertainment B.V. e lo studio scozzese KeelWorks Ltd sono felici di annunciare che CYGNI: All Guns Blazing è da oggi disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Serie X|S, Steam ed Epic Games Store. Il titolo arriverà anche sulla piattaforma cloud gaming Blacknut.Per celebrare il lancio, è stato presentato un nuovo trailer che mostra le caratteristiche principali di CYGNI: All Guns Blazing, tra cui intensi combattimenti, personalizzazione delle armi, co-op locale e molto altro ancora!