Nuovo video e info su Starfield

Durante l’evento Starfield Direct di oggi, Bethesda Game Studios ha svelato nuove informazioni e un nuovo video di gioco su Starfield. Il team ha mostrato nuovi sistemi, funzionalità, personaggi e storie che i giocatori scopriranno mentre delineano il proprio percorso tra le stelle.



Oltre alle interessanti informazioni sul gioco, l’evento ha presentato la Constellation Edition e Premium Edition. I giocatori che acquistano l’una o l’altra edizione avranno fino a 5 giorni di accesso anticipato al gioco.

Trailer di gioco ufficiale:

https://www.youtube.com/watch? v=X1-lUm2CcUg

Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il tuo personaggio ed esplora con una libertà senza precedenti in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità.



Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. In questo contesto ti unirai a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando enormi distanze nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.



Lungo il cammino ti unirai alle avventure di varie fazioni, piloterai e personalizzerai la tua nave, esplorerai pianeti e scoprirai flora, fauna e risorse locali, costruirai avamposti e gestirai un raffinato sistema di combattimento per affrontare minacce di ogni genere.



Constellation Edition e Premium Edition



Starfield Constellation Edition include:

Starfield (gioco di base)

Espansione Shattered Space (quando sarà pubblicata)

*Fino a 5 giorni di accesso anticipato

**Orologio Chronomark di Starfield con custodia

Custodia SteelBook



Pacchetto skin Constellation: Fucile Laser, tuta spaziale, casco e jet pack Equinox

Accesso ad Artbook digitale e colonna sonora originale di Starfield

**Toppa di Constellation

Credstick con codice di gioco inciso a laser

Starfield (gioco di base)

Espansione Shattered Space (quando sarà pubblicata)

Fino a 5 giorni di accesso anticipato

Pacchetto skin Constellation: Fucile Laser, tuta spaziale, casco e jet pack Equinox

Accesso ad Artbook digitale e colonna sonora originale di Starfield

*L’effettiva durata dell’accesso anticipato dipende dalla data di acquisto ed è soggetta a possibili interruzioni e alle differenze temporali dovute al fuso orario.**Attenzione: connettività al telefono limitata. L’orologio Chronomark di Starfield non trasmette telefonate, non supporta il servizio della rete cellulare e non è un dispositivo touch screen.Disponibile solo presso rivenditori selezionati.Premium Edition include:*L’effettiva durata dell’accesso anticipato dipende dalla data di acquisto ed è soggetta a possibili interruzioni e alle differenze temporali dovute al fuso orario.



Tutti gli abbonati a Game Pass attivi e i giocatori che preordineranno Starfield riceveranno l’oggetto di gioco “Pacchetto skin Vecchio Marte”, che include:

Recisore laser

Casco da scavo

Zaino da scavo

Controller e cuffie per Xbox a tema Starfield in edizione limitata

Bethesda Game Studios ha collaborato con il team hardware di Xbox per creare le cuffie e il controller Xbox diin edizione limitata. I lati e il retro del controller assomigliano ai pannelli di una nave spaziale, mentre il tasto direzionale è color bronzo metallizzato. Il frontalino è decorato con i colori di Constellation e utilizza una tavolozza di colori ispirata alla nave del gioco, la Frontier.Le cuffie Xbox di Starfield in edizione limitata, le prime cuffie personalizzate mai create da Xbox, si abbinano perfettamente al controller. L’asta portamicrofono è infatti color bronzo metallizzato con parti trasparenti, esattamente come i grilletti e il tasto direzionale del controller. Cuffie e controller sono ora disponibili per l’acquisto su Xbox.com.uscirà il 6 settembre per Xbox Series X|S e PC. I giocatori possono preordinare il gioco ora o giocare dal giorno di uscita con Game Pass. Preordinando Premium Edition o Constellation Edition i giocatori avranno fino a cinque giorni di accesso anticipato al gioco (l’effettiva durata dell’accesso anticipato dipende dalla data di acquisto ed è soggetta a possibili interruzioni e alle differenze temporali dovute al fuso orario.

Altre News per: nuovovideoinfostarfield