Cyberpunk 2077: Ultimate Edition uscirà quest'anno

CD PROJEKT RED annuncia che Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile dal 5 dicembre per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Il gioco include l'intera storia di un mercenario di nome V, combinando Cyberpunk 2077 con la sua espansione spy-thriller Phantom Liberty, nonché ogni aggiornamento finora rilasciato, e sarà disponibile sia in formato digitale che in versione retail in determinati mercati.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è un GDR open world contenente due avventure incredibili: il gioco base Cyberpunk 2077, ambientato nel futuro oscuro di Night City, ePhantom Liberty, una storia che si svolge nel quartiere protetto di Dogtown. I giocatori vestiranno i panni di V, un mercenario dotato di miglioramenti cibernetici e impegnato in una lotta per la sopravvivenza dove non mancheranno decisioni in grado di definire la storia, un gameplay ricco d'azione e personaggi indimenticabili, tra cui il rocker Johnny Silverhand (interpretato da Keanu Reeves) e l'agente segreto della FIA, Solomon Reed (interpretato da Idris Elba).





Questa nuova versione è il modo perfetto per provare l'intera storia di questo futuro oscuro. Contiene anche l'aggiornamento 2.0 gratuito, che ha modificato molti sistemi del gioco, introducendo gli alberi delle abilità dinamici, alcuni combattimenti con veicoli davvero adrenalinici e un'IA di nemici e polizia migliorata, oltre ad aggiungere nuove armi, veicoli e abiti. Il lancio è supportato da una nuova serie di gadget digitali disponibili come parte del programma "My Rewards" per tutti gli utenti registrati.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile in formato digitale dal 5 dicembre. Per la stessa data è previsto anche il lancio della versione retail in determinati mercati su Xbox Series X, PlayStation 5 e PC, che sarà la prima versione fisica del gioco concepita per le console della generazione attuale. La disponibilità della versione retail per le diverse piattaforme varierà in base alla regione.

