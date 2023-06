Tragedia a Roma: Bambina di 14 mesi trovata morta in auto, padre indagato per abbandono di minori

Una terribile tragedia si è verificata a Roma nel quartiere Cecchignola, quando una bambina di appena 14 mesi è stata trovata senza vita all'interno dell'auto di suo padre. Durante l'interrogatorio con gli inquirenti, l'uomo, un carabiniere di 45 anni, ha dichiarato di non sapere cosa sia accaduto, poiché era convinto di aver lasciato sua figlia all'asilo. Attualmente è sotto indagine per abbandono di minori.

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 7 giugno, quando il padre, un appuntato scelto dei carabinieri, ha messo sua figlia nella macchina per portarla all'asilo come ogni mattina e recarsi al lavoro. Tuttavia, la bambina non è mai arrivata all'asilo quel giorno. L'uomo ha parcheggiato l'auto in via dei Fucilieri e si è diretto al lavoro, convinto di aver affidato la piccola alle maestre. Purtroppo, secondo i primi accertamenti, la bambina sarebbe rimasta chiusa in macchina per circa sette ore, perdendo la vita a causa del caldo estremo.

La madre della bambina è stata la prima a notare la presenza della piccola all'interno dell'auto. La piccola era seduta nel seggiolino e la madre ha iniziato a urlare disperatamente. Un militare è intervenuto rompendo il vetro dell'auto, ma nonostante i soccorsi tempestivi, tra cui l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco, non è stato possibile salvare la bambina. Tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Domani verrà conferito l'incarico alla Procura per effettuare l'autopsia sulla piccola vittima. L'auto è ancora sotto sequestro e gli inquirenti dovranno condurre ulteriori accertamenti sul veicolo per comprendere con precisione quanto accaduto. L'indagine è attualmente nelle mani dei carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo.

