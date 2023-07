Daymare 1994: Sandcastle all'Xbox Summer Game Fest Demo

La demo sarà disponibile per sette giorni in attesa della release completa prevista per il 30 agosto 2023, su Pc e console.

Leonardo interactive è orgogliosa di annunciare il lancio delal demo Xbox di Daymare 1994: Sandcastle Xbox, nell’ambito dell’eventoXbox Summer GameFest Demo.



La demo offrirà ai giocatori l’opportunità di provare ed immergersi nel mondo horror di Daymare, in attesa della versione completa del gioco. Come parte dell’Xbox Summer Game Fest Demo, la demo di Daymare 1994: Sandcastle sarà disponibile da scaricare e giocare sulle console Xbox a partireda martedì 11 luglio e fino a lunedì 17 luglio 2023. La demo Xbox mostrerà una nuova sezione di gioco, portando i giocatori a vestire i panni diDalila Reyes e scoprire i misteri di un’area isolata, infestata da creature da incubo e puzzle enigmatici.

“Siamo felici di offrire ai giocatori Xbox l’opportunità di tuffarsi nel mondo di Daymare 1994: Sandcastle” ha dettoLeonardo Caltagirone ,fondatore di Leonardo Interactive.

“La Xbox Summer Game Fest Demo rappresenta il momento ideale per coinvolgere la community e riunire feedback preziosi, che ci aiuteranno a migliorare l’esperienza finale del gameplay.”

Daymare 1994: Sandcastle offre una trama avvincente ispirata ai classici titoli del generesurvival horror , grazie alla sua atmosfera cupa, a complessi enigmi da risolvere e soprattutto incontri improvvisi da batticuore. Il lavoro degli sviluppatori diInvader Studiosha già ottenuto importanti riconoscimenti e rilanci stampa, con numerose interviste e live stream dei fan in tutto il mondo.

La versione completa di Daymare 1994: Sandcastle è prevista su PC,PS5,PS4, XBOX Series x-S, e Xbox One mercoledì 30 agosto 2023, offrendo un indimenticabile viaggio nella realtà degli horror psicologici.

Per aggiungere Daymare: 1994 Sandcastle su Steam:

store.steampowered.com/app/ 1530470/Daymare_1994_ Castello di sabbia

I giocatori possono seguire i social media e canali di Leonardo Interactive per tutte le novità e gli aggiornamenti sul gioco.

Altre News per: daymare1994sandcastlexboxsummergamefest