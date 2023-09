MADDEN NFL 24 - RECORD DI COPIE DIGITALI VENDUTE IN UNA SETTIMANA

Electronic Arts celebra l'inizio della stagione NFL 2023 invitando gli appassionati di football di tutto il mondo a giocare a EA SPORTS™ Madden NFL 24 attraverso una prova gratuita globale, durante il Free Play Weekend,* dal 7 al 10 settembre su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. I giocatori su piattaforme Xbox Series X|S e PS5 ™ potranno sperimentare nuovi livelli di controllo e realismo offerti da un gameplay migliorato , oltre al divertimento dei minigiochi e all’intensità della modalità Superstar , della modalità Franchise e molto altro ancora. I fan della NFL che desiderano buttarsi a capofitto nell’inizio della stagione possono usufruire della nuova Madden NFL 24 NFL+ Edition (disponibile fino al 10 ottobre), che offre ai fan un'opportunità unica di giocare e guardare tutta l'azione della NFL accedendo a Madden NFL 24 e a 3 mesi di NFL+ Premium, il servizio diretto al consumatore della NFL.†

Madden NFL continua ad accogliere sempre più appassionati di football – Madden NFL 24 ha stabilito un record di franchising in una sola settimana per le copie digitali vendute , ha registrato un aumento del 36% delle partite giocate e ha attirato un maggior numero di giocatori durante la prima settimana di lancio rispetto a Madden NFL 23 . Grazie all'aumento delle partite, sono emerse diverse tendenze che indicano chi, secondo i fan, potrebbe avere il maggiore impatto in questa stagione:

L'atleta di copertina Josh Allen è stato il miglior quarterback per il secondo anno consecutivo e ha totalizzato più del doppio dei touchdown pass del secondo classificato Patrick Mahomes

I Ravens sono saliti al primo posto tra le squadre più utilizzate, grazie a un aumento del 180% del loro utilizzo rispetto all'anno precedente; il nuovo acquisto Odell Beckham Jr. ha totalizzato il maggior numero di touchdown e Lamar Jackson (#4) è entrato nella top-five dei quarterback

I giocatori hanno indicato la AFC North come una divisione da tenere d'occhio, con tre squadre tra le più popolari nel gioco (Ravens #1, Bengals #2, Steelers #4) e due scontri all'interno della divisione (Ravens-Steelers #1, Bengals-Ravens #4) tra i matchup più comuni

Jonathan Taylor è stato il miglior running back del gioco, il neo-scambiato Jalen Ramsey ha primeggiato negli intercetti e Aaron Donald ha collezionato il maggior numero di sack

"Siamo felici di vedere un numero sempre maggiore di giocatori che si divertono con Madden NFL 24 e di osservare tutti i modi in cui stanno esplorando il nuovo gameplay, le nuove modalità e tutto ciò che riguarda l'esperienza di quest'anno", ha dichiarato Mike Mahar, Senior Production Director, EA SPORTS Madden NFL . "L’inizio della stagione NFL significa che è iniziata una nuova stagione di football a livello globale e, oltre ai grandi lanci e alle giocate che cambiano le partite ogni settimana, il nostro team lavorerà duramente per portare nuovi contenuti, esperienze e miglioramenti basati sul feedback dei giocatori attraverso gli aggiornamenti del servizio live per tutta la stagione".

Tra i nuovi contenuti di Madden NFL 24 di questa settimana c'è l'uscita dell'EP di sei canzoni CROWD CONTROL , disponibile su tutte le piattaforme. CROWD CONTROL include il Pro Bowler Darren Waller (N.Y. Giants), il quattro volte Pro Bowler Terron Armstead (Miami Dolphins), Ray-Ray McCloud (S.F. 49ers), il tre volte Pro Bowler Melvin Ingram e il Pro Bowler DJ Chark (Carolina Panthers). I giocatori si esibiscono insieme alle star dell'hip-hop Rob49, Jay Rock, That Mexican OT e Lebra Jolie . L'album vanta produzioni di EST Gee e Turbo , mentre l’executive producer è il vincitore del GRAMMY Award Derrick Milano.

La Madden NFL 24 NFL+ Edition , disponibile fino al 10 ottobre, include la Madden NFL 24 Standard Edition, 3 pacchetti mensili Ultimate Team (1 al mese da settembre a novembre) e 3 mesi di contenuti NFL+ Premium. NFL+ Premium consente ai fan di accedere alle partite in diretta locale e in prima serata su cellulare, NFL RedZone, NFL Network, Game Replays e molto altro ancora per non perdere mai una partita.

